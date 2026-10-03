Cambio en la mesa de los argentinos: el pollo superó a la carne vacuna en consumo por primera vez

La diferencia de precios, la menor disponibilidad y una demanda interna debilitada aceleraron la tendencia de sustitución. La misma también favoreció al cerdo, cuyo consumo llegó a un récord de 20,1 kilos por persona.

Por primera vez, el pollo desplazó a la carne vacuna como la carne más consumida por los argentinos . Entre agosto de 2025 y julio de 2026, último período con información comparable para las tres principales carnes, el consumo aparente de pollo llegó a 47 kilos por habitante , frente a los 46,7 kilos registrados por la carne bovina .

El cambio se produjo en un contexto marcado por el encarecimiento relativo de la carne vacuna. Según un informe elaborado por Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, del Ieral de la Fundación Mediterránea , durante el último año los hogares encontraron precios considerablemente más bajos en sus principales sustitutos.

La diferencia quedó reflejada en una comparación directa: con el dinero necesario para comprar un kilo de carne vacuna pudieron adquirirse, en promedio, 3,6 kilos de pollo entero o 1,9 kilos de pechito de cerdo .

Según el relevamiento, con lo que cuesta un kilo de carne vacuna se compran aproximadamente 3,6 kilos de pollo . Esa brecha genera incentivos muy claros para que las familias sustituyan una carne por otra.

Con un mes adicional de información disponible para la carne bovina, el deterioro resultó todavía mayor. En los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el consumo aparente se ubicó en 46,2 kilos por habitante , el nivel más bajo de la serie del Ieral, iniciada en 1990. Un año antes eran aproximadamente 50,8 kilos: la caída fue de 4,6 kilos por persona, equivalente al 9%.

El indicador no mide directamente las compras realizadas por las familias, sino la cantidad de carne disponible para el mercado interno. Para calcularlo se toma la producción nacional, se agregan las importaciones y se descuentan las exportaciones.

La menor disponibilidad estuvo vinculada principalmente con una caída de la producción. Durante los últimos doce meses, la faena bovina retrocedió 8,8% y la producción bajó 6,2%.

En términos per cápita, la producción pasó de 69 a 64,6 kilos, mientras que las exportaciones crecieron de 18,6 a 19,4 kilos por habitante. Las importaciones aumentaron de 0,3 a 0,9 kilos, pero solamente compensaron una parte de la reducción.

El pollo y el cerdo ganaron espacio en la dieta

El retroceso de la carne vacuna no provocó una caída equivalente en el consumo total de carnes porque los hogares incrementaron proporcionalmente su elección de pollo y cerdo.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, las tres carnes acumularon un consumo conjunto de 113,8 kilos por habitante, apenas un 2% menos que durante los doce meses anteriores y en niveles similares a los promedios de los últimos cinco y diez años. El pollo alcanzó los mencionados 47 kilos, mientras que el consumo de cerdo llegó a un máximo de 20,1 kilos por habitante.

En diálogo con el diario La Nación, Garzón explicó que el fenómeno combina una transformación de largo plazo con la situación económica actual. “El cambio estructural viene de bastante más atrás: el consumo de carne vacuna muestra una tendencia descendente de largo plazo, mientras que pollo y cerdo fueron ganando participación en la dieta”, sostuvo.

Cuánto cuesta la carne vacuna y por qué sigue cara

En agosto, una canasta compuesta por 18 cortes vacunos promedió $17.871 por kilo. En términos reales, ese precio quedó un 10,1% por debajo del máximo alcanzado en marzo, pero permaneció un 13,3% por encima de agosto de 2025 y un 30,3% sobre el promedio de los últimos 20 años para ese mismo mes.

El encarecimiento de la carne bovina influyó en su baja. Archivo

De hecho, agosto de 2026 resultó el más caro en términos reales entre los 21 agostos comprendidos entre 2006 y 2026, según el relevamiento realizado por la Fundación Mediterránea.

La hacienda mostró una dinámica similar. El novillito en el Mercado Agroganadero de Cañuelas promedió $4.700 por kilo vivo en agosto, un 13,6% por debajo del máximo de febrero, pero todavía un 11,1% por encima del mismo mes del año anterior.

“No estamos en una dinámica de aumentos continuos ahora mismo”, advirtió Garzón. Y agregó: “Después de los máximos de febrero-marzo, tanto la hacienda como la carne al consumidor vienen corrigiendo”.

Exportaciones récord y menos carne disponible internamente

Mientras disminuyó la oferta doméstica, las ventas al exterior mostraron un desempeño favorable para la cadena. Las exportaciones mostraron niveles muy elevados.

Medido a precios constantes de agosto, el valor de las exportaciones de carne bovina alcanzó u$s4.729 millones entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el mayor registro de la serie y un 35,4% superior al del año anterior. El precio medio de exportación aumentó cerca de 30% interanual, mientras que el volumen vendido al exterior creció 4,2%.

Al mismo tiempo, el peso promedio de la res aumentó de 230,1 a 236,6 kilos, un incremento del 2,9% que permitió compensar parcialmente la menor cantidad de animales enviados a faena.

Qué puede pasar con el precio de la carne en los próximos meses

Otro indicador seguido por el sector es la participación de las hembras en la faena. En agosto descendió al 42,9%, un nivel compatible con un proceso de retención de vientres, aunque el promedio de los últimos doce meses permaneció en un elevado 46,8%.

También aparecen señales de menor disponibilidad futura en los establecimientos de engorde a corral. Al 1 de septiembre, los feedlots tenían una ocupación del 71,6%, aunque por cada 100 animales que salían ingresaban aproximadamente 74. “Eso puede restringir particularmente la oferta de novillitos y vaquillonas en los próximos meses”, sostuvo el economista.

Los primeros registros de septiembre, sin embargo, mantuvieron la tendencia bajista de la hacienda. Hasta el día 28, el novillito promedió $4.545 por kilo vivo, un 3,3% menos que en agosto en términos nominales.

Para los próximos meses convivirán así dos fuerzas: una oferta que podría continuar restringida y un consumo interno con dificultades para absorber nuevas subas.