Lluvias intensas azotaron las calles de España: autos arrastrados, inundaciones y una víctima fatal de 100 años + Agregar ámbito en









La primera afectada fue una señora que murió en su domicilio. Las autoridades anunciaron accesos clausurados mientras las inundaciones llegaron a casa particulares, sótanos y garajes.

Las autoridades indicaron que se registraron hasta dos metros de agua acumulada. Captura

El municipio de Albacete, en España, sufrió una intensa tormenta que dejó un acumulado de 140 litros por metro cuadrado de agua en apenas tres horas. Como consecuencia del fenómeno se produjeron fuertes inundaciones que anegaron las calles y arrastraron vehículos. Ante el desastre natural, las autoridades locales decretaron estado de emergencia. Además, se confirmó la muerte de una mujer de 102 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de la localidad de Castilla-La Mancha y Madrigueras indicó que por las inundaciones hubo varios accesos clausurados y se activó el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en situación operativa 1.

La potencia de las lluvias provocó la inundación de domicilios particulares, sótanos y garajes. En ese sentido, el servicio de emergencias local registró 108 avisos vinculados con el temporal, según el medio ABC.

Lluvias intensas en Albacete, España: autos arrastrados, calles inundadas y estado de emergencia El agua llegó hasta casi medio metro de altura, mientras la fuerza de la corriente desplazó vehículos y cartelería urbana. @informaesv En algunos puntos del municipio el agua llegó hasta casi medio metro de altura, mientras la fuerza de la corriente desplazó vehículos y cartelería urbana. Como consecuencia de la inundación varias personas quedaron atrapadas en sus hogares. 90 fueron rescatadas por los servicios de emergencia. En tanto, se confirmó la muerte de una mujer de 102 años, según precisó RTVE.

“Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos”, señaló la Guardia Civil española en su perfil de la red social X. En ese sentido, también recomendaron “evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas”.

Para el fin de semana el Servicio Meteorológico local prevé fuertes tormentas también en la Comunidad Valenciana y Tarragona, donde en 2024 unas fuertes inundaciones se cobraron la vida de 155 personas. La potencia de las lluvias provocó la inundación de domicilios particulares, sótanos y garajes. Falleció una mujer de 100 años ahogada en su vivienda Una mujer de 100 años que se encontraba en su domicilio falleció en la región de Madrigueras, según el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, al menos 90 personas tuvieron que ser rescatadas durante las inundaciones. El episodio comenzó ayer alrededor de las 18:15 (hora local) tras precipitaciones que duraron cerca de dos horas. Según los primeros datos, durante ese tiempo se habrían registrado más de 140 litros por metro cuadrado a lo que se sumó posteriormente el agua procedente de ramblas y otros territorios limítrofes, agravando la situación en Madrigueras. Las autoridades municipales señalaron que se trata de la mayor riada que se recuerda desde los años 50. En algunas casas hubo "hasta dos metros de agua".

Temas España

Clima

Lluvias