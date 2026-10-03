Mini bonos de $30.000, $40.000 y $50.000 para jubilados de ANSES: ¿cuánto le corresponde cobrar a cada uno en octubre?

Conocé de cuánto es el monto que otorga el organismo y cómo se calcula el refuerzo proporcional según el haber de cada jubilado.

Jubilados de ANSES reciben en octubre un bono de hasta $70.000, con montos proporcionales según el haber mensual.

En octubre, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) reciben un aumento del 1,66%, junto con un bono extraordinario de hasta $70.000 . La jubilación mínima quedó en $435.748,51 y, con el refuerzo completo, el ingreso alcanza los $505.748,51 .

Quienes cobran por encima de la mínima pueden recibir un bono proporcional , calculado para completar la diferencia hasta ese límite. Por eso, algunos beneficiarios percibirán refuerzos de $30.000, $40.000 o $50.000 , mientras que quienes superen el tope quedan fuera del beneficio.

El bono extraordinario tiene un máximo de $70.000 y se liquida completo para quienes, por la suma de sus prestaciones, cobran un monto igual o inferior al haber mínimo. Para quienes superan la mínima pero no llegan al tope de $505.748,51, el refuerzo cubre solamente la diferencia.

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $455.748,51 recibirá un refuerzo de $50.000 y llegará a $505.748,51. Si cobra $465.748,51, el bono será de $40.000; mientras que con un haber de $475.748,51, el refuerzo será de $30.000.

También existen otros montos intermedios. Un haber de $450.000 genera un bono de $55.748,51; uno de $480.000 recibe $25.748,51 y quien cobra $500.000 obtiene $5.748,51. En todos los casos, el mecanismo busca completar el ingreso hasta el tope establecido.

El límite de $505.748,51: quiénes quedan afuera del cobro del refuerzo

El monto de $505.748,51 funciona como límite para acceder al refuerzo proporcional. Por eso, quienes tengan haberes superiores a ese valor no reciben el bono extraordinario de octubre. Un jubilado que cobra $510.000, por ejemplo, queda fuera del refuerzo.

Para determinar si corresponde el bono, ANSES considera la suma de todas las prestaciones vigentes de un mismo titular. Esto significa que una persona que cobra una jubilación mínima pero además percibe otra prestación puede superar el límite y quedar sin el refuerzo.

El decreto establece además que el bono tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos. La normativa también contempla situaciones específicas para las pensiones, que son consideradas como un único titular a estos efectos.

PUAM y Pensiones No Contributivas: qué refuerzo cobran en octubre

La PUAM también está alcanzada por el bono extraordinario. En octubre, su haber queda en $348.598,81 y, con el refuerzo completo de $70.000, el total asciende a $418.598,81.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tienen un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Para octubre, el monto es de $305.023,96 y, con el bono completo, alcanza $375.023,96.

El decreto también incluye a las PNC por madres de siete hijos o más y otras pensiones no contributivas y graciables a cargo de ANSES. En estos casos, el refuerzo se determina según las condiciones establecidas por la normativa y el monto de las prestaciones vigentes.