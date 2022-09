Habilitaron las listas para las elecciones en Independiente y figura la de Doman

El periodista había denunciado la situación a través de las redes sociales, pero finalmente, este mediodía, recibió la confirmación y podrá participar de las elecciones.

"Me avisaron por mensaje que nos bajaban la lista, finalmente terminó bien. La gente de la Junta Electoral me invitó a subir al primer piso de la sede y me explicaron todo, que la lista estaba habilitada", expresó el propio Doman en declaraciones a C5N.

image.png

Además, destacó que "La junta electoral se manejó bien, como un organismo que debe controlar como se lleve adelante el acto electoral y no ser un organismo manejado por el poder de turno".

"Ahora tenemos que mirar para adelante y que las elecciones del domingo sean una fiesta de la democracia y que vote la mayor cantidad de socios y socias al que creen que sea el mejor", agregó.

Además de Doman, también se presentará Sergio Mazza, aspirante a la presidencia por la lista oficialista Agrupación Independiente, y otro de los opositores: Claudio Rudecindo, por Gente de Independiente.

image.png

Esta elección le pondrá fin al mandato del sindicalista Hugo Moyano, quien estuvo ocho años al frente del club, y que decidió no presentarse en esta oportunidad, agobiado por los malos resultados deportivos y una gestión muy cuestionada.

En realidad, el comicio tendría que haberse realizado en diciembre del año pasado, pero el oficialismo denunció irregularidades en la lista de Doman, la justicia hizo lugar y ordenó la postergación.

Luego de nueve meses de espera y de gestiones, los socios de Independiente podrán votar este domingo al nuevo presidente de la institución, sumida desde hace tiempo en una profunda crisis.