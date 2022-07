Renunció el Rolfi Montenegro y se agrava la crisis en Independiente

Por otra parte, desde la dirigencia se apuesta a técnicos de menor actualidad como el retorno Julio César Falcioni, con una mala experiencia reciente en Colón.

Según trascendidos, Falcioni pretende para su llegada el consenso entre todas las listas dirigenciales de Independiente de cara a las próximas elecciones y, como requisito obligatorio, la renuncia del (ahora ex) asesor deportivo a sus funciones.

Conflicto Falcioni - Montenegro

montenegro falcioni.webp

Julio Falcioni recordó este lunes su salida de Independiente y apuntó al ídolo del conjunto de Avellaneda: "Fue una decisión, que yo la acepté de la mejor manera, nunca pienso que es injusto. Hay un manager que me pareció muy correcto, no en las formas, sí la decisión".

Las formas hacia mí no fueron las correctas. Él quería armar su grupo de trabajo, colocar su gente, y me parecía lo más correcto. Cuando yo sea manager trataré de hacer algo parecido, que mi trabajo sea evaluado por mis decisiones", detalló El Emperador.

El ex técnico de Banfield reveló un escenario de conflicto con Montenegro: "Me llamaban los técnicos con los que estaba hablando. Me decían ¿Julio te vas?'. Le dije 'no estás haciendo las cosas bien, estás haciendo mal tu trabajo'. Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él, face to face. No tengo ningún problema en volver a Independiente, pero él no me va a llamar".

Montenegro ya se despidió del plantel profesional en Villa Domínico y se especula con que brinde los motivos públicos de su salida en las últimas horas.