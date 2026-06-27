Inglaterra le ganó cómodo a Panamá y se quedó con el grupo L

Con goles de Belligham y Kane se aseguraron el primer lugar en su zona y debe esperar para conocer cuáles de los mejores terceros enfrentará en los 16vos de final. El jugador del Bayer Münich se convirtió en el mayor goleador inglés en mundiales.

El seleccionado inglés hizo los deberes y venció este sábado por 2 a 0 a la débil Panamá. Con este resultado, se quedó con el grupo L y deberá esperar los partidos que quedan en las zonas para saber cuál de los mejores terceros deberá enfrentar en los 16vos de final. El encuentro no pasó desapercibido. El MetLife Stadium de New Jersey fue testigo de un nuevo record: Bob Kane se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en los mundiales.