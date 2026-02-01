Insólito blooper en el Madison Square Garden: golpeó al rival y se le voló la peluca en plena pelea + Seguir en









El peso pesado Jarrell Miller protagonizó la imagen viral del fin de semana: un golpe le dejó la calvicie al descubierto, reaccionó con humor y terminó llevándose la victoria.

El insólito momento en el que se le vuela la peluca al pugilista

Una escena tan insólita como divertida sacudió al mítico escenario de boxeo, el Madison Square Garden durante una pelea de pesos pesados. En pleno combate, el estadounidense Jarrell Miller recibió un impacto que desplazó su peluca, dejando al descubierto una notoria calvicie ante la sorpresa del público. El episodio ocurrió en el segundo asalto, tras una combinación de su rival, Kingsley Ibeh, que levantó el postizo desde la frente y desató murmullos en la histórica arena.

Lejos de perder la concentración, Miller completó el round con el cabello fuera de lugar. Al regresar a su esquina, tomó una decisión tan inesperada como teatral: se quitó la peluca y la lanzó a las tribunas, provocando risas, aplausos y celulares en alto. El combate siguió su curso y el boxeador de Brooklyn mantuvo el control hasta el final.

Humor, explicación y triunfo en el ring Tras imponerse por decisión dividida, Miller explicó el origen del look. Según contó, días antes había sufrido una caída del cabello por usar un shampoo que encontró en la casa de su madre, lo que lo llevó a improvisar con el postizo. Fiel a su estilo provocador, celebró la victoria bailando y frotándose la cabeza rapada, ya convertido en tendencia en redes.

BOXEO La velada tuvo además un cierre de alto nivel: Shakur Stevenson se consagró campeón al vencer por decisión unánime (119-109 en las tres tarjetas) a Teófimo López. Con ese triunfo, Stevenson se quedó con el título superligero OMB y se sumó al selecto grupo de campeones en cuatro divisiones, junto a leyendas como Floyd Mayweather Jr. y Canelo Álvarez.