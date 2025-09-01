Insólito: Gimnasia y Atlético Tucumán jugaron sin luz los últimos 15 minutos de partido







Gimnasia venció 1-0 a Atlético Tucumán con casi 20 minutos jugados en la oscuridad, luego de una falla en el grupo electrógeno en el Juan Carmelo Zerillo.



A los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Gimnasia vencía a Atlético Tucumán 1 a 0, se cortó la luz en dos torres de la cancha del lobo. Luego de que el partido estuviese parado durante varios minutos, se reanudó casi a oscuras, y los últimos 15 minutos disputaron entre la penumbra y el titileo de las luces del estadio.

En un partido insólito, Gimnasia terminó venciendo a Atlético Tucumán en el Bosque, por un tanto contra cero con gol en contra de Damián Martínez, lateral derecho del Decano. Minutos después del gol del Lobo, Pasando los 20 minutos del partido, las luces empezaron a fallar en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Primero, se apagaron dos torres y luego, durante varios minutos, las torres ubicadas arriba de la platea techada empezaron a parpadear sin control, un hecho pocas veces visto. A pesar de suspender parcialmente el partido, el arbitro del encuentro Pablo Dóvalo, no quiso cortar el encuentro definitivamente, y se completaron los 90 minutos a pesar de las dificultades para ver la pelota.

El motivo del corte de luz en la cancha del Lobo Según se informó, se quemó el tablero que distribuye la energía lumínica y, por esa razón, la mayoría de los reflectores de la cancha se apagaron. En este marco, Dóvalo suspendió parcialmente, a los 28 minutos del segundo tiempo.

El reclamo del técnico de Atlético Tucumán Al principio el Atlético Tucumán de Lucas Pusineri reclamó en contra de la suspensión del partido, porque tenía que rearmar la logística del viaje desde Tucumán. Además, el director técnico del Decano apuntó contra Gimnasia "Es viejo lo de las luces... el equipo mío llegó tres veces y apagaron las luces... " dijo. Más tarde, el juez Pablo Dóvalo terminaría reanudando el partido que terminó en victoria para el Lobo que ya se ubica sexto en el campeonato. Por el lado del Decano, se encuentra en una pésima racha de visitante: no gana hace diez partidos en esa condición