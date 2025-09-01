Neymar vs. Ancelotti: el jugador desmintió al DT por no convocarlo a la Selección de Brasil







El jugador del Santos aseguró que su ausencia en la convocatoria del seleccionado brasileño para las Eliminatorias no se debe a una lesión muscular.

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña de fútbol, decidió excluir a Neymar de la convocatoria para los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, que serán ante Chile y Bolivia. Esto trajo una enorme polémica en el país vecino, más aún cuando el jugador salió a desmentir los motivos que había dado el DT.

"Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, tiró Neymar tras un partido del Santos.

Si bien Neymar explicó que arrastraba una inflamación en el aductor, aclaró que se trató de una molestia menor que no le impidió jugar el último partido.

"Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme", detalló el futbolista.

Por su parte, el seleccionador Carlo Ancelotti justificó la decisión a partir del historial físico reciente de Neymar. "No está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial", declaró el DT.

La última vez que Neymar vistió la camiseta de Brasil fue en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en su rodilla jugando contra Uruguay, en Montevideo. Hoy, casi dos años después, su condición física aún no le da seguridad al cuerpo técnico que prefirió otros jugadores para este momento.

