El todoterreno de Scaloni en la Selección Argentina se convirtió en nuevo refuerzo del equipo de Simeone. Los detalles.

Otro más de la Selección para Simeone: Nicolás González jugará en el Atlético Madrid

Sobre el cierre del mercado de pases del fútbol europeo, Nicolás González se marchará de la Juventus y llegará a préstamo al Atlético de Madrid.

De esta manera, el conjunto que dirige Diego Simeone tendrá a un nuevo jugador de la Selección argentina, el sexto en total, junto a Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina Lucero, Giuliano Simeone y Juan Musso (que serían ocho si no se hubiesen ido Rodrigo De Paul y Ángel Correa).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/1962539240492879894&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido, Nico Gonzalez! pic.twitter.com/9H1lam8wyh — Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2025

González, ex Argentinos Juniors, arregló los términos de su contrato con el "Colchonero", que espera por la aprobación de La Liga de España para poder inscribirlo y que juegue.

En principio, la Juventus pretendía una venta cercana a los 30 millones de euros por el zurdo de 27 años, a quien compró a la Fiorentina por 38 millones en agosto de 2024. Sin embargo, el plan del Atlético fue conseguir una cesión para cumplir con las reglas de Fair Play Financiero de la UEFA.

