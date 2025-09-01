Donald Trump anunció que le otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad a Rudy Giuliani

El presidente de EEUU destacó al exalcalde de Nueva York, quien atraviesa un delicado estado de salud, como “patriota” y “el mayor alcalde" de la ciudad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani (1994-2001), quien permanece en un delicado estado de salud tras sufrir un accidente de tráfico días atrás.

“Me complace anunciar que Rudy Giuliani, el alcalde más grande de la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grande, recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de nuestro país”, publicó el mandatario en Truth Social , sin precisar fecha ni lugar de la entrega.

Giuliani, de 81 años, sufrió una fractura vertebral , además de múltiples heridas y contusiones , cuando un vehículo impactó a gran velocidad contra el coche en el que viajaba, según informó su jefe de seguridad.

Entre los galardonados previamente con la máxima distinción civil de Estados Unidos figuran el chef español José Andrés y el difunto papa Francisco , reconocidos en enero de 2025 por el expresidente Joe Biden .

Donald Trump le retiró la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó oficialmente la custodia del Servicio Secreto que acompañaba a la exvicepresidenta Kamala Harris, de acuerdo con una carta oficial. Así lo confirmaron de manera definitiva desde la Casa Blanca.

La normativa estadounidense otorga a los expresidentes protección de por vida, mientras que los exvicepresidentes solo cuentan con seis meses de resguardo una vez que dejan el cargo. En el caso de Harris, ese plazo concluyó el 21 de julio.

Sin embargo, su seguridad había sido prorrogada por un año adicional a través de una directiva firmada por el entonces presidente Joe Biden, poco antes de abandonar la Casa Blanca. Dicho acuerdo no se había dado a conocer hasta ahora.