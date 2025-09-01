En plena crisis institucional, reapareció Marcelo Tinelli y expresó su deseo de regresar a San Lorenzo

El expresidente del “Ciclón” aseguró que quiere ayudar “viendo tanto caos institucional” y que retornará a "su tierra santa" cuando "hable y aclare algunas cosas”.

El conductor de televisión y exmandatario de San Lorenzo , Marcelo Tinelli reapareció en el radar del club en medio del complejo momento institucional que atraviesa el club bajo la presidencia de Marcelo Moretti y afirmó que “quiere ayudar de alguna manera” y dejó entrever que podría regresar “mucho antes de lo que algunos esperan”.

A través de varias historias en Instagram, donde reúne casi 15 millones de seguidores, Tinelli respondió preguntas de sus seguidores y dejó en claro su deseo de volver a involucrarse en la institución.

“Quiero ayudar de alguna manera, viendo tanto caos institucional en el club ”, expresó, aunque aclaró que todavía no sabe si será como candidato formal en futuras elecciones.

El exdirigente también explicó los motivos por los que no asiste a los partidos en el estadio Pedro Bidegain: “Porque hay gente muy ingrata y sin memoria , y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas”.

En esa línea, remarcó que su mensaje no debe ser interpretado como un ataque hacia alguien en particular: “No lo entiendan como una amenaza, solo quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo”.

Y agregó: “Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra todo su amor en todo momento”.

De esta manera, Tinelli volvió a marcar su cercanía con San Lorenzo y dejó abierta la posibilidad de presentarse en futuras elecciones o, al menos, regresar de forma activa al club del que es hincha.