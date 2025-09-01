Adiós a los pies calurosos: el invento que puede solucionar un problema de millones







Las plantillas Climfeet usan tecnología sin baterías para regular la temperatura del calzado y brindar alivio a millones en todo el mundo.

El invento de SoleCooler propone plantillas inteligentes que regulan el calor o el frío en los pies y ya despiertan interés de millones.

En el mundo hay millones de personas que sufren incomodidad por el calor o frío en los pies, especialmente en temporadas extremas. Pensando en ellos, la startup SoleCooler desarrolló un invento revolucionario: las plantillas Climfeet, capaces de regular la temperatura sin necesidad de baterías ni productos químicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este avance tecnológico busca transformar la experiencia diaria del calzado. No se trata solo de confort, sino también de salud, ya que la innovación apunta a trabajadores, deportistas y personas con condiciones médicas que requieren mayor control térmico en sus extremidades.

779932573_234794910_1706x960 SoleCooler creó unas plantillas que enfrían o calientan según la necesidad y prometen mejorar la vida diaria de millones de personas.

Las innovadoras plantillas de SoleCooler: cómo funcionan El funcionamiento de Climfeet se basa en principios básicos de termodinámica, aplicados en un diseño compacto y práctico. Cada plantilla cuenta con más de 260 mini bombas de calor que se activan con la presión del pie al caminar, logrando enfriar hasta 3,5 grados o calentar hasta 4 grados.

La clave está en su estructura reversible: un lado enfría y el otro calienta. Para diferenciarlos, SoleCooler diseñó la cara azul como la refrescante y la marrón como la calefactora. Cambiarlas es tan sencillo como girar la plantilla dentro del zapato.

Además de ser ligeras y adaptables a cualquier tipo de calzado, estas plantillas están fabricadas con silicona y cobre, materiales que garantizan resistencia y durabilidad. También ofrecen amortiguación extra, lo que aumenta la comodidad y reduce el impacto al caminar. Su utilidad va más allá del uso urbano. Atletas de élite ya probaron Climfeet en condiciones extremas, como alta montaña y temperaturas bajo cero, con resultados positivos. SoleCooler ya planea expandir la tecnología a guantes y otros accesorios, consolidando su apuesta por un futuro de confort térmico personalizado.

Temas Millones