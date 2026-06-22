Insólito momento en Uruguay - Cabo Verde: le propuso matrimonio pero el momento se opacó por un gol

La Celeste igualó 2-2 en Miami y el empate del rival llegó justo cuando una hincha realizaba una propuesta en las tribunas del Hard Rock Stadium.

Uruguay empató 2-2 ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Celeste no pudo sostener la ventaja conseguida en el primer tiempo y ambos equipos terminaron con la misma cantidad de puntos en la tabla.

El encuentro también dejó una escena insólita en las tribunas: una propuesta de matrimonio en pleno partido que coincidió con un gol del conjunto africano. A continuación, conocé los detalles.

El pedido de matrimonio de una uruguaya en pleno Mundial 2026

En medio del partido entre Uruguay y Cabo Verde, una hincha uruguaya le propuso matrimonio a su pareja desde la tribuna, en un momento que fue captado por las cámaras y rápidamente se difundió en redes sociales.

La escena se dio mientras la Celeste atravesaba distintos momentos del encuentro, pero lo llamativo fue la coincidencia. Justo en ese instante, Cabo Verde marcó el empate 2-2 tras aprovechar una desatención defensiva de los rivales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/2069038834625433809?s=20&partner=&hide_thread=false Una Uruguaya le pidió matrimonio a su novio, y mientras ocurría el momento, CABO VERDE LES EMPATO EL PARTIDO A URUGUAY pic.twitter.com/b5fAob3BRf — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 22, 2026

Resultado Uruguay - Cabo Verde por la fase de grupos

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. El conjunto africano abrió el marcador a los 20 minutos con un tiro libre ejecutado por Kevin Pina. La Celeste reaccionó antes del entretiempo y logró dar vuelta el resultado con goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio.

Sin embargo, la ventaja no se sostuvo después del primer tiempo. El equipo de Pedro Leitão Brito volvió a aprovechar una falla defensiva uruguaya y Hélio Varela marcó el 2-2.

Con este resultado, el Grupo H quedó con España como líder con 4 puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde con 2 unidades cada uno, mientras que Arabia Saudita suma 1 tanto. La definición de la zona queda abierta de cara a la última fecha, donde todos los equipos todavía tienen posibilidades de clasificación a los dieciseisavos de final.