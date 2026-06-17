El segundo paso en el Mundial 2026: cómo juega Austria y cuáles son sus principales figuras

Los europeos buscarán dar la sorpresa ante los últimos campeones y estas serán sus armas para medirse ante la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Argentina ya dejó atrás el debut ante Argelia y se prepara para continuar su camino en el Mundial 2026 . Los actuales campeones del mundo comparten el Grupo J con el conjunto africano, Jordania y Austria. Este último será su rival en la segunda jornada, un duelo que podría aclarar su panorama en el certamen.

Con el objetivo de terminar líderes, los sudamericanos saben que no será una parada fácil y que no deben subestimar a su oponente. A diferencia de otras selecciones europeas de menor jerarquía, los austriacos clasificaron de manera directa y harán valer el peso de ese logro.

El estilo de los dirigidos por Ralf Rangnick se conoce como " Gegenpressing " (presión tras pérdida) . Este sistema exige una gran intensidad física y transiciones verticales a máxima velocidad, lo que les permite evitar la dependencia de una jerarquía individual que escasea en su plantel.

El esquema táctico tiene dos fases. En la organización defensiva, se estructura como un 4-2-3-1 marcado, en el que los extremos y el mediapunta colaboran en la recuperación para agrupar cinco hombres en la mitad de la cancha. Al atacar, los austriacos mutan a un 4-2-2-2, con el enlace ubicado detrás del nueve y un frente de ataque más amplio, aunque dejan espacios que los exponen al contragolpe.

Este acoso en bloque es el principal factor que debe considerar Lionel Scaloni para llevarse el triunfo. Al perder la pelota, el equipo austriaco presiona de inmediato en masa; ante esto, la precisión en la circulación de Argentina será la mejor herramienta para contrarrestarlo.

Embed - HIGHLIGHTS: NORWAY vs. AUSTRIA, World Cup Qualifiers 2026

Las figuras de Austria de las que se tiene que cuidar Argentina

David Alaba es su mayor estrella. El lateral izquierdo, reconvertido en zaguero central, juega en el Real Madrid y conquistó la UEFA Champions League con el club español y con el Bayern Múnich. Es el futbolista más experimentado de la plantilla para este tipo de partidos.

Un escalón abajo aparece Marcel Sabitzer, el habilidoso volante creativo que funciona como motor y cerebro de Austria. Su pegada de media distancia es una amenaza para la Albiceleste, que tampoco debe descuidar a Konrad Laimer, pieza frecuente en el Bayern Múnich.

Por último, el delantero Marko Arnautovic será el gran desafío para los centrales argentinos. Es el máximo goleador histórico y el jugador con más presencias en su selección. Aunque no es uno de los nombres más mediáticos de Europa, impone respeto con su sola presencia.

Embed - Austria v Tunisia | 1 - 0 | Marcel Sabitzer Goal | Int. Friendly Match 2026!

El posible once de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Lionel Scaloni recuperará a algunos futbolistas que no pudieron estar ante Argelia. Julián Álvarez ya está en óptimas condiciones, mientras que Nicolás Tagliafico muestra señales positivas para regresar al lateral izquierdo.

La gran incógnita del seleccionador argentino pasa por una decisión táctica: si jugará con dos centrodelanteros o relegará a uno al banco de suplentes. Si decide juntar al atacante del Atlético de Madrid con Lautaro Martínez, Thiago Almada dejaría el equipo titular.

La posible formación: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez; Thiago Almada o Julián Álvarez.