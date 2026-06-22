Donald Trump se aleja del Mundial 2026 por temor a sufrir abucheos y el repudio de los hinchas + Agregar ámbito en









Las burlas de hinchadas británicas y oceánicas sobre la relación del mandatario con Jeffrey Epstein obligan a la Casa Blanca a proteger su exposición pública.

Donald Trump se mantendrá alejado del Mundial 2026 ante el temor de recibir fuertes abucheos por parte del público.

La Casa Blanca busca blindar a Donald Trump a toda costa. El gobierno teme que las recientes burlas sufridas por el mandatario en las finales de la NBA, en el Madison Square Garden, queden en la nada frente a un boicot global. La gran preocupación son las hinchadas británicas y oceánicas, cuyos cánticos sobre la relación de Trump con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein podrían arruinar la final de la Copa del Mundo ante una audiencia de miles de millones de personas.

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Ante este panorama, el gobierno estadounidense prefiere no arriesgarse y mantiene la decisión en suspenso hasta el último momento. Aunque el líder deseaba con ansias que este torneo se celebrara en casa, hasta ahora se mantuvo al margen de los estadios, limitándose a enviar una felicitación digital a la selección nacional tras su primer triunfo.

Trump Copa del Mundo Mundial 2026 Patrick Smith/Getty Images Según trascendió, la Casa Blanca postergará hasta el último momento la decisión sobre la asistencia de Donald Trump a uno o varios partidos. Patrick Smith/Getty Images

Del temor de Trump al gesto de Irán: la tensión política domina el Mundial El entorno de Trump reconoce la gravedad de la situación. "No hay un solo fanático que no sepa lo frágil que es el ego de Trump. En los últimos meses, ha tenido que lidiar con abucheos generalizados cada vez que asiste a grandes eventos deportivos en Estados Unidos, pero esto es un nivel completamente diferente", advirtió una fuente interna.

El mismo informante detalló la hostilidad que se vive en las tribunas: "Los neoyorquinos se enfurecieron cuando apareció en el reciente partido de baloncesto de los Knicks. Pero los seguidores del Mundial están llevando las cosas a otro nivel, vinculando a Trump con su amistad con Epstein. Su equipo está en modo de crisis tratando de evitar que el presidente se exponga a los cánticos en persona, y eso incluye evitar partidos en los que participen equipos de habla inglesa".

Esta atmósfera de tensión política e incomodidad no hace más que profundizarse. El ejemplo más claro ocurrió este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, tras el empate sin goles entre Irán y Bélgica por la segunda fecha del Grupo G. En medio de fuertes reclamos por las estrictas restricciones migratorias que enfrenta su delegación para permanecer en suelo estadounidense, las estrellas del seleccionado iraní optaron por la diplomacia silenciosa: dejaron una emotiva nota manuscrita de agradecimiento en el vestuario. Un recordatorio de que, mientras la Casa Blanca calcula cómo esquivar el rechazo en las tribunas, el Mundial de las protestas ya se juega tanto dentro como fuera de la cancha.