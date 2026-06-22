Lionel Scaloni criticó las pausas de hidratación del Mundial 2026: "Se hace raro adaptarse" + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección argentina fue crítica con las pausas comerciale que realiza la FIFA en medio de los partidos del Mundial.

Scaloni criticó las pausas de hidratación: "Se hace raro adaptarse"

Lionel Scaloni confesó que "se hace raro adaptarse" a las pausas de hidratación porque "se hace un poco cortado el partido" y aseguró: "Está un poco jodido ver por dónde va el Mundial".

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Hasta el momento, el DT campeón del mundo en Qatar 2022 no se había manifestado tan abiertamente sobre la influencia de la nueva medida implementada por la FIFA. Sin embargo, dejó su opinión en la conferencia de prensa de este domingo en Dallas, en la previa del encuentro ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"La fase de grupos siempre ha sido históricamente difícil para todos. Hoy influye el calor, se para el partido constantemente y eso hace que le dé una mano al equipo más débil, porque tiene tiempo de recuperarse. Se hace un poco cortado el partido", arrancó el nacido en Pujato. Luego aclaró: “Quizás confundo cuando hablo del beneficio para el equipo más débil. También le sirve al que ataca para poder corregir”.

Respecto a los parates obligados, consideró: "Eso de cuatro tiempos es real. Pensar que entre que llegan y se van, en el entretiempo tenemos solo tres minutos y medio para hablar con los jugadores. Pero se ha hecho así y acá estamos".

"Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en lo que pase en esos 22 o 23 minutos. Tenemos gente arriba (en los palcos), más nosotros en el banco. Buscamos soluciones, lo que se hace en un entretiempo normal. Se hace raro adaptarse a esto. En un tiempo será algo normal como toda cosa que se ha mejorado. Por ahora, no es normal porque se hace muy cortado. Se intenta analizar y corregir. Los partidos pasan de una manera u otra en el mismo tiempo. Entiendo que se mejorará. Hay gente que analiza, muestran computadoras, tablets. Nosotros vamos más con el mano a mano. Ese es nuestro librito", concluyó.

La visión de Scaloni sobre las grandes favoritas del Mundial 2026 En otro fragmento de la atención a la prensa, el técnico de 48 años fue consultado por los sorprendentes resultados que se dieron hasta el momento y sobre el futuro de los candidatos al título: "Creo que al final van a estar las grandes Selecciones. Sin lugar a dudas será un Mundial difícil". En cuanto a los batacazos recientes, dijo con franqueza: "Está un poco jodido ver por dónde va el Mundial". Mientras esperaba que terminara la conferencia de Enzo Fernández, Scaloni vio el final de Uruguay 2-2 Cabo Verde. ¿Cómo hace para seguir tantos partidos? "Los que podemos, vemos todos. Se aprenden un montón de cosas, vemos situaciones de juego y nos gusta. Tampoco hay muchas cosas por hacer cuando estás concentrado, más allá de hablar con los seres queridos. Las estadísticas son un poco engañosas".