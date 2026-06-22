Aseguran que Raphinha sufre graves problemas económicos y por ello se iría del Barcelona + Agregar ámbito en









El exfutbolista brasileño Vampeta aseguró que el delantero atraviesa un delicado momento familiar y financiero, y que ve en Al-Hilal una posible salida para “darle un giro a su vida”.

Afirman que Raphinha sufre graves problemas económicos y por ello se iría del Barcelona

El delantero brasileño Raphinha quedó envuelto en una fuerte polémica extrafutbolística luego de que el exfutbolista Vampeta, campeón del mundo con Brasil en 2002, asegurara que el jugador del Barcelona atraviesa graves problemas económicos y familiares y que estaría interesado en emigrar al Al-Hilal de Arabia Saudita.

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Las declaraciones fueron realizadas durante el podcast Red Cast, donde Vampeta sorprendió al revelar una supuesta situación delicada alrededor del atacante de la Selección de Brasil, que actualmente disputa el Mundial 2026.

“Raphinha tiene serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir al Al-Hilal. Está pasando por un momento muy difícil”, afirmó Vampeta, en medio de los rumores que vinculan al futbolista con el fútbol saudí.

Según la versión del exjugador brasileño, el delantero del Barcelona vería una posible salida al Al-Hilal como una oportunidad para mejorar de manera considerable sus ingresos y ordenar una situación personal compleja.

“Cuenta con esa ida al Al-Hilal para darle un giro a su vida”, agregó Vampeta, en una frase que generó un fuerte impacto en Brasil y rápidamente empezó a circular en medios europeos.

La posible salida de Raphinha representaría un golpe importante para el Barcelona, ya que el extremo brasileño se consolidó como uno de los futbolistas más influyentes del equipo catalán y uno de los líderes deportivos del ciclo reciente. De todos modos, por el momento no hubo una confirmación oficial del jugador ni del club, y desde el entorno del futbolista salieron a desmentir las versiones. Igor Padilha, primo de Raphinha, respondió en redes sociales y calificó las declaraciones como “mentiras”. La situación aparece en medio de un mercado de pases que promete ser intenso para el Barcelona y con Arabia Saudita nuevamente en escena, dispuesta a tentar a grandes figuras con contratos millonarios. Mientras tanto, Raphinha continúa concentrado con Brasil en el Mundial, aunque la polémica instalada por Vampeta abrió un interrogante inesperado sobre su futuro inmediato en el club catalán.