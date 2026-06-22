Así forma Argentina ante Austria: el equipo con los 11 titulares de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

La Albiceleste tendrá un cambio respecto al debut ante Argelia y buscará un nuevo triunfo que la acerque a la clasificación a los 16avos de final.

Lionel Scaloni define el equipo de Argentina para enfrentar a Austria por el Mundial 2026.

La Selección Argentina enfrenta a Austria este lunes desde las 14 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, con el equipo que Lionel Scaloni prepara para volver a ganar . Después del debut con goleada ante Argelia, el entrenador realizará una sola modificación en la formación titular.

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La Albiceleste dejó una buena imagen en su primer partido de la Copa del Mundo y ahora buscará repetir el rendimiento para dar otro paso hacia la clasificación a los dieciseisavos de final . El cuerpo técnico decidió mantener la base del equipo que inició el torneo, aunque habrá un cambio obligado en la defensa.

El único movimiento que hará Scaloni estará en el lateral derecho . Gonzalo Montiel será preservado y no estará desde el arranque debido a una sobrecarga en el isquiotibial derecho. El defensor ocupará un lugar en el banco de suplentes para evitar riesgos físicos.

Nahuel Molina será titular en lugar de Gonzalo Montiel en la segunda fecha.

Su reemplazante será Nahuel Molina, quien es una pieza habitual dentro de las convocatorias del entrenador argentino y volverá a ocupar una posición que conoce. El futbolista del Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de sumar minutos como titular en un partido clave.

De esta manera, la probable formación de Argentina ante Austria será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Grupo J: en qué puesto está cada país

El Grupo J del Mundial 2026 tiene a Argentina y Austria en la cima tras la primera fecha, ambos con tres puntos y diferencia de gol positiva.

La Selección de Scaloni lidera por mayor eficacia ofensiva, luego de su triunfo 3-0 ante Argelia, mientras que el conjunto europeo se ubica segunda tras vencer 3-1 a Jordania, lo que lo deja con un margen de +2.

En la parte baja aparecen Jordania y Argelia, sin unidades después de sus derrotas en el debut y con la necesidad de sumar en la segunda jornada para no complicar sus chances de clasificar.