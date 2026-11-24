El indio defiende su corona ante el uzbeko, favorito por su presente deportivo. El campeonato se juega en Ginebra y reparte u$s2,5 millones en premios.

Javokhir Sindarov y Gukesh Dommaraju disputan en Ginebra el Campeonato Mundial de Ajedrez 2026, el enfrentamiento por el título más joven de la historia.

El Campeonato Mundial de Ajedrez 2026 comienza este martes 24 de noviembre en Ginebra, Suiza, con un enfrentamiento histórico entre el actual campeón, el indio Gukesh Dommaraju , y el retador uzbeko Javokhir Sindarov . Ambos tienen apenas 20 años y protagonizarán el duelo por el título mundial más joven desde que comenzó a disputarse la competición, hace 140 años.

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El encuentro pondrá frente a frente a dos grandes maestros que atraviesan momentos deportivos diferentes. Mientras Gukesh buscará conservar la corona que conquistó en 2024 , cuando se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia, Sindarov llega como favorito después de ganar el Torneo de Candidatos y alcanzar el cuarto puesto del ranking internacional.

El campeonato se disputará a 14 partidas de ajedrez clásico , con una bolsa total de premios de u$s2,5 millones . El primer jugador que alcance los 7,5 puntos será proclamado campeón del mundo. En caso de igualdad al término del encuentro, el título se definirá mediante un desempate previsto para el 12 de diciembre.

Aunque Gukesh es el campeón vigente, los antecedentes recientes posicionan a Sindarov como el principal candidato a quedarse con la corona. El uzbeko atraviesa un período de crecimiento competitivo y actualmente ocupa el cuarto lugar del ranking mundial, con 2.782 puntos Elo , el sistema de puntuación que mide la fuerza de los ajedrecistas.

Su clasificación al Mundial llegó después de ganar de manera invicta el Torneo de Candidatos, la competición que determina quién tendrá derecho a desafiar al campeón vigente. Según informó Euronews, Sindarov también viene de conquistar la Copa del Mundo.

La situación de Gukesh es diferente. Después de alcanzar el título mundial en 2024, el gran maestro indio sufrió una caída en su rendimiento que lo llevó hasta el puesto 26 del ranking internacional, con 2.710 puntos Elo.

La diferencia entre ambos jugadores es actualmente de 72 puntos, aunque Gukesh cuenta con antecedentes que demuestran su capacidad para competir al máximo nivel. Su mejor registro histórico fue de 2.794 puntos Elo, por encima de la clasificación actual de su rival.

La opinión del ex campeón mundial Magnus Carlsen también refleja el favoritismo del uzbeko. Según recogió el especialista Pablo Ricardi en La Nación, el noruego considera que la ventaja de Sindarov es significativa y que el campeonato podría resolverse rápidamente si el retador consigue imponerse en las primeras partidas.

La experiencia de Gukesh, su principal ventaja para defender el título

Pese a la diferencia de rendimiento reciente, Gukesh dispone de un antecedente importante: ya sabe lo que significa disputar y ganar un encuentro por el Campeonato Mundial.

En diciembre de 2024 derrotó al entonces campeón, el chino Ding Liren, por la mínima diferencia, después de ganar la última partida del enfrentamiento. Con apenas 18 años, se convirtió en el ajedrecista más joven en conquistar el máximo título de la disciplina.

Esa experiencia podría resultar determinante frente a Sindarov, que disputará por primera vez un encuentro por la corona mundial.

El histórico campeón Garry Kasparov destacó la calidad de las últimas partidas del uzbeko, pero también señaló la fortaleza psicológica de Gukesh. Una de las incógnitas del campeonato será cómo responderá Sindarov si queda en desventaja o debe afrontar momentos de presión.

Otro factor relevante será el trabajo de los equipos de preparación. Peter Heine Nielsen, entrenador de Carlsen, también considera favorito al uzbeko, aunque destacó la creatividad y el enfoque abierto de los analistas que acompañan al campeón indio.

Durante la conferencia de prensa celebrada el domingo 22 de noviembre en la sede europea de las Naciones Unidas, Gukesh descartó que su objetivo sea simplemente conservar el título.

"No creo que esté aquí para defender nada", afirmó el campeón, según consignó Euronews. Y agregó: "Estoy aquí para ganarlo todo otra vez. Esa es la mentalidad con la que vengo".

Un Campeonato Mundial marcado por la nueva generación del ajedrez

La juventud de los protagonistas constituye uno de los aspectos más destacados de esta edición. Los dos alcanzaron el título de gran maestro a los 12 años, una edad excepcional para obtener la máxima distinción que concede la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Sindarov nació en Taskent, Uzbekistán, y es seis meses mayor que Gukesh, oriundo de Chennai, India. El retador cumplirá 21 años durante el desarrollo del campeonato.

La precocidad de ambos también permite establecer un paralelismo con el argentino Faustino Oro, quien consiguió el título de gran maestro a los 12 años, incluso a una edad inferior a la de los actuales contendientes del Mundial.

El enfrentamiento llega, además, en un contexto particular para la competición. La decisión de Carlsen, número uno del ranking internacional, de no disputar el campeonato mundial generó un cambio en las expectativas de parte de los aficionados, aunque el título conserva su condición de máxima distinción individual del ajedrez.

Dónde se juega el Mundial de ajedrez 2026 y cómo se define el campeón

El escenario elegido para el campeonato es la Fondation Martin Bodmer, ubicada en Cologny, en las afueras de Ginebra. Se trata de una biblioteca privada reconocida por su colección de documentos históricos, que incluye antiguos ejemplares del Nuevo Testamento y una edición de 1623 del First Folio de William Shakespeare.

El sistema de competición contempla 14 partidas a ritmo clásico, en las que cada victoria otorga un punto y cada empate, medio punto.

El jugador que llegue primero a los 7,5 puntos se convertirá en campeón mundial y recibirá la mayor parte de la bolsa de premios de u$s2,5 millones.

Si ninguno alcanza esa puntuación y el enfrentamiento termina empatado después de las 14 partidas, la definición se trasladará al 12 de diciembre, cuando se disputarán los desempates.

De esta manera, el ajedrez conocerá si Gukesh consigue sostener su reinado o si Sindarov confirma su favoritismo y se convierte en el nuevo campeón del mundo.