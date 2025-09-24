Israel no sería excluido de los torneos de la UEFA, pese al pedido de la ONU







A pesar de los pedidos desde diferentes esferas, en especial la ONU, la UEFA no sancionaría a Israel por el conflicto bélico que lleva a cabo en la Franja de Gaza. Presiones de representantes estadounidenses serían la clave del asunto.

En las últimas horas se acrecentó la presión sobre las autoridades de la UEFA y la FIFA para sancionar y excluir a Israel de las competencias internacionales. El reclamo más fuerte vino nada menos que por parte de la ONU. La decisión clave debía tomarse este martes, pero no hubo comunicado oficial.

Según informa el sitio "Israel Hayom", por ahora el Estado de Israel ha logrado evitar la exclusión de las competiciones europeas. Actualmente, la cuestión de la exclusión de Israel no figura en la agenda de la UEFA. En el proceso también participaron representantes estadounidenses, quienes presionaron a la dirigencia de la UEFA para mantener el statu quo.

A pesar de esto, existe la posibilidad de que en el sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA de la temporada 2026-2027, si se mantiene la actual configuración geopolítica, no haya lugar para Israel, y los esfuerzos de los funcionarios y diplomáticos locales están dirigidos a evitar precisamente eso.

Cabe destacar que algunos clubes israelíes están siendo investigados por la UEFA, como demuestra la situación con el Maccabi Haifa tras el partido de clasificación de la Conference League contra el Raków polaco.

