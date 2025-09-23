SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de septiembre 2025 - 12:42

La ONU pide la expulsión de Israel de competiciones de fútbol UEFA y FIFA

Representantes de la ONU llevan adelante un reclamo contra las altas esferas del fútbol. Su pedido es la exclusión de Israel en las competiciones internacionales.

"El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual", advertieron desde la ONU, en un mensaje común en el que han llamado a las federaciones internacionales a no desoír las "graves violaciones de Derechos Humanos" y a colaborar de alguna manera en "normalizar injusticias".

Asamblea de la ONU 2025: el pedido sobre la participación de Israel en competencias internacionales

"Existe un imperativo legal y moral para adoptar todas las medidas posibles para terminar con el genocidio en Gaza ya", reclamaron los expertos, entre los que figura la relatora para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Sobre los abusos perpetrados por Israel en la Franja de Gaza, desde la ONU señalaron que las organizaciones deportivas o los países que albergan competiciones no pueden permanecer "neutrales".

putin juegos olimpicos.jpg
La exclusi&oacute;n de Rusia de competencias internacionales por la guerra en Ucrania, el antecedente m&aacute;s cercano.

La exclusión de Rusia de competencias internacionales por la guerra en Ucrania, el antecedente más cercano.

A su vez, ven necesario un "boicot" que, según han matizado, "va dirigido contra el Estado de Israel y no contra jugadores individuales", ya que estos "no pueden soportar las consecuencias de las decisiones que toman sus gobiernos".

"Las selecciones nacionales que representan a los Estados responsables de violaciones masivas de Derechos Humanos pueden y deben ser suspendidos, como se ha hecho en el pasado", han añadido los relatores, sin aludir a otros casos concretos.

Por último, aclararon que las sanciones no deben ser contra los jugadores. "Tenemos claro que el boicot debe dirigirse al Estado de Israel y no a jugadores individuales. Siempre hemos sostenido que las personas no pueden asumir las consecuencias de las decisiones que tome su gobierno".

