Goles, expulsión y parate: toda la acción de los argentinos en Italia

Se cumplían 39 minutos cuando "Fideo" Di María fue sancionado por roja directa por el árbitro Fabio Maresca tras aplicarle un codazo en el pecho al defensor Armando Izzo que lo marcaba con vehemencia desde atrás en una jugada por mitad de cancha.

El futbolista del seleccionado argentino había comenzado desde el inicio al igual que su compatriota Leandro Paredes, que jugó la totalidad del partido. A falta de 5 minutos ingresó también el juvenil Matías Soulé.

La derrota de la "Juve", último campeón del fútbol italiano, alargó el mal presente de los de Turín, que acumulan tres partidos sin victorias en la Serie A y dos derrotas en el inicio de la Liga de Campeones de Europa.

