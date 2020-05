Jordan se sumó a las protestas por el asesinato de Floyd

"Me siento entristecido pero también decididamente enojado, y estoy con aquellos que están protestando contra el racismo insensato que hay en nuestro país hacia la gente de colore. Pero ahora ya tuvimos suficiente", escribió Jordan.

El exbasquetbolista de los Chicago Bulls, considerado el mejor jugador de la historia de la NBA, utilizó su cuenta de la red social Twitter para respaldar el reclamo de justicia y el fin del racismo tras el asesinato de Floyd.

"Nuestras voces, todas juntas, deben presionar a nuestros líderes para que cambien las leyes, o debemos usar nuestro voto para provocar el cambio. Cada uno de nosotros debe ser parte de la solución", completó Jordan.

Jordan on Twitter Statement from Michael Jordan: pic.twitter.com/lWkZOf1Tmr — Jordan (@Jumpman23) May 31, 2020

Más temprano, Osaka, de 22 años, número 10 de la WTA y la tenista mejor paga del mundo, al igual que Jordan, publicó en su cuenta de la red social Instagram un mensaje para sumarse a las protestas por racismo.

"Sólo porque no te pasa nada, no quiere decir que no esté pasando nada", escribió Osaka, quien vive en Estados Unidos y es hija de una mujer japonesa y un hombre nacido en Haití.

Osaka, también publicó imágenes con murales de Minneapolis dedicados a Floyd, tras cuyo asesinato Jabbar escribió que en la sociedad estadounidense "el racismo es institucional".

El exjugador de Los Ángeles Lakers, de 73 años y máximo anotador de la historia de la NBA, agregó que el racismo es "un virus más letal que el Covid-19".

"Se reabrió la temporada de caza al negro, pero la comunidad afroamericana está al límite porque durante demasiados años es como si hubiese vivido dentro de un edificio en llamas", escribió Jabbar en el diario LA Times.

Ya antes de abrazar la fe musulmana, motivo por el cual cambió su nombre de Lew Alcindor a Kareem Abdul Jabbar, el exbasquetbolista era paladín de los derechos de los afroamericanos.

Frenkie de Jong on Twitter ✊✊❤️✊✊ #stopracism pic.twitter.com/JAt7ig4UOh — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) May 31, 2020

"No quiero ver negocios saqueados y edificios incendiados", pidió igualmente Jabbar en alusión a los incidentes registrados en todo el país durante las manifestaciones que comenzaron tras el asesinato de Floyd.

"Tal vez la principal preocupación de la gente de color en este momento no es si los manifestantes están a tres o seis pies de distancia, o si algún alma desesperada roba remetas o incendian una comisaría", analizó Jabbar.

"Sino que ellos, sus hijos, maridos, esposas, hermanos y padres corren riesgo de ser asesinados por la policía sólo por salir a pasear o por estar conduciendo", agregó.

"Y se preguntan si ser negro significa refugiarse en casa por el resto de la vida porque el virus del racismo que infecta a este país es más mortal que el Covid-19", cuestionó.

El exbasquetbolista considera que la comunidad afroamericana "está acostumbrada al racismo institucional inherente a la educación, al sistema de justicia y al laboral".

"Pese a que se hizo de todo para aumentar la conciencia pública y política, poco o nada cambia. El Covid-19 agudizó las consecuencias, ya que los negros morimos a un ritmo significativamente más alto que los blancos", recordó.

"Somos los primeros en perder el trabajo y observamos impotentes cómo los republicanos intentan impedirnos votar. Y en tanto parece que se reabrió la temporada de caza al negro", completó Jabbar.

Días atrás su ex compañero Earving "Magic" Johnson se sumó al actual astro de los Lakers, Lebron James, en manifestar su indignación al asegurar que "la policía de Minneapolis claramente lo asesinó" a Floyd.

También se expresaron Steve Kerr y Stephen Curry, DT y base de los Golden State Warriors, respectivamente, y Stephen Jackson, otro exjugador de la NBA que resultó tener un vínculo muy estrecho con la víctima la violencia policial.

A ellos se sumaron también otros seis jugadores de la liga que participaron de las manifestaciones multitudinarias en Minneapolis, entre ellos JR Smith (actualmente sin equipo) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Por su parte también participaron Jordan Clarkson, de Utah Jazz, Jaylen Brown (Boston Celtics), Justin Anderson (Philadelphia 76ers) y Malcom Brogdon (Indiana Pacers).

También se sumó Tyrone Carter, campeón del Super Bowl 2008 con los Pittsburgh Steelers y también ex jugador de los Minnesota Vikings, ambos de la NFL, donde también brilló Colin Kaepernick, en las filas de los Francisco 49ers.

Pero Kaepernick fue exiliado de la liga por arrodillarse ante el himno nacional antes de los partidos de la NFL en protesta por la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Este domingo Kaepernick fue imitado por Marcus Thuram, jugador de Borussia Moenchengladbach que rindió homenaje a Floyd durante un partido de la Bundesliga al igual que el inglés Jadon Sancho y el marroquí Achraf Hakimi, de Borussia Dortmund.

Además, el futbolista de Barcelona Frenkie De Jong compartió una foto en la que se lo ve festejando un gol en la selección holandesa con su compañero Georginio Wijnaldum donde ambos muestras sus distintos colores de piel unidos, junto al hashtag #StopRacism (no al racismo).

Todos recordaron a Floyd, asesinado con 46 años pese a pedir "por favor" a los policías que lo detuvieron tras haber intentado pagar una compra con un billete falso de 20 dólares.

El hecho derivó en el despido de los cuatro agentes implicados, provocó multitudinarias protestas en esa ciudad del estado de Minnesota, limítrofe con Canadá y reavivó polémicas en un Estados Unidos hoy devastado también por la pandemia.

Después del despido de los cuatro policías involucrados, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció el inicio de una investigación en la que participa el FBI, en tanto que Tim Walz, gobernador de Minnesota, también reclamó por el esclarecimiento total de lo ocurrido con Floyd.