Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María, contó la intimidad de su retiro de la Selección argentina

En una entrevista con el programa #AngelResponde, Cardoso sostuvo que hablar del retiro de Di María le "hace muy mal". "No me imagino a la Selección sin Ángel, sinceramente", expresó y aseguró que ella lo instó a continuar jugando aunque él "se quiere ir por la puerta grande".

"Yo al principio le decía: ‘No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes‘. Y me dijo: ‘No, me quiero ir así, bien‘. No quería que le pase lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar”, explicó.