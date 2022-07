¿Quintero se va de River? La oferta que recibió desde el fútbol brasileño

Pese a que existió la respuesta por parte de los agentes, Quintero manifestó que no está en sus planes -pese a no contar con mucho protagonismo- abandonar la entidad de Núñez. Igualmente, Santos no desistiría tan fácil de querer sumarlo a sus filas, ya que es la segunda vez que lo tienta tras un frustrado primer contacto.

La incertidumbre creció luego de que el propio Quintero publicó en su cuenta oficial de Instagram un enigmático posteo en el que aseguró: "No es tu motivación, si no, tu disciplina la que te llevará a lo más alto".

Lo cierto es que el futbolista, de 29 años, arribó en febrero cedido por el Shenzhen de China hasta el 31 de diciembre de 2022 y, si River quiere seguir contando con él en 2023, deberá hacer uso de la opción de compra: tiene plazo hasta el 30 de noviembre para abonar 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase o 4 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

Si bien las condiciones técnicas del colombiano no están en discusión, las lesiones -desde su vuelta- le complicaron su estadía en el "Millonario" y perdió terreno en la consideración de Gallardo que la hora de definir el equipo Santiago Simón, Esequiel Barco, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino y Pablo Solari están hoy por encima de él y esto hace que desde la dirigencia evalúen no ejecutar la opción de compra.

Ante este panorama, no quedaría del todo descartado que el Santos vuelva a la carga y el colombiano arme las valijas al Brasilerao al igual que Braian Romero, quien se marchó de River al Internacional de Porto Alegre en una venta fugaz por el 50% de su pase.

De hecho, el atacante de 31 años emprendió viaje a suelo brasileño tras perder terreno en la consideración del entrenador que le brindó varias oportunidades tras un arranque que ilusionó y que poco a poco se fue diluyendo.