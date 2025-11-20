Estudiantes cruzó a la AFA tras el polémico título a Rosario Central: la respuesta de Pablo Toviggino + Seguir en









El "Pincha" aclaró que no votó a favor del reconocimiento al "Canalla" y, de esta manera, contradijo la versión de La Liga Profesional, que había afirmado que la decisión había sido aprobada por unanimidad.

Estudiantes cruzó a la AFA tras el título anunciado para Rosario Central. @EdelpOficial

Después de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional anunciara un título para Rosario Central tras haber finalizado primero en la Tabla Anual, Estudiantes de la Plata salió al cruce contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y aseguró que el club no votó a favor de esta medida. Esta aclaración llega luego de que la Liga Profesional de Fútbol afirmara que todos los equipos de primera división habían aprobado la decisión de manera unánime.

A través de sus redes sociales, el "Pincha" publicó un comunicado donde explicó: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. De esta manera, desde el club platense contradijeron la versión que había difundido de manera oficial la Liga Profesional de Fútbol, que afirmó que el reconocimiento al "Canalla" había sido "aprobado por unanimidad" en el Comité Ejecutivo.

Incluso, se precisó uno por uno el nombre de los clubes: “La moción fue aprobada por los representantes de los 26 clubes que asistieron a la reunión: Aldosivi, Atlético Tucumán, Belgrano, Barracas Central, Banfield, Huracán, Instituto, Talleres, River, Vélez, Estudiantes, Sarmiento, Gimnasia, Gimnasia de Mendoza, Rosario Central, Central Córdoba, Newell’s, Unión, Lanús, Racing, Boca, Deportivo Riestra, Argentinos, Independiente, Platense y Tigre”.

A partir de este mensaje, Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, reaccionó y lanzó una dura respuesta directamente contra el presidente de la institución, Juan Sebastián Verón. “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin…”, arremetió el dirigente.

Si bien la desprolija entrega del título despertó el enojo y rechazo de hinchas de todos los clubes, por el momento Estudiantes es el único que se pronunció de manera oficial al respecto. Por su parte, el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, también habló del tema y pidió que el nuevo título “sea retroactivo”. “Me sorprende, no la pregunta, sino lo que me comentás. No sé cuál será el sentido. Quizá se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, como un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento", dijo durante una conferencia de prensa.

A pesar de las críticas, desde Rosario Central celebraron el título. El presidente Gonzalo Belloso expresó tras la reunión: "Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón Anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año". Además, Ángel Di María, capitán y figura del equipo, que también formó parte del encuentro con autoridades de AFA, celebró en sus redes sociales el título y escribió: "La gloria no se compra".