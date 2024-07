Juegos Olímpicos: indignación con skater colombiano por gestos obscenos al público

El skater colombiano se quejó de dónde estaban situadas las cámaras, diciendo que podían ser un peligro para los propios patinadores a la hora de hacer sus trucos. "Le advertí que no la pusiera frente a los obstáculos. La colocaron en el lugar donde iba a patinar y pensé que me pegaría" , comentó González. Por ese motivo, cuando se fue al suelo en uno de sus intentos buscó la cámara sobre la cual había avisado y le sacó el dedo del medio.

Jhancarlos también comunicó en Instagram que, tras este percance, estará un tiempo sin hacer skate: "No será la última vez que no intente, pero por ahora no me apetecerá patinar. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, que hace mucho tiempo que no les veo".

El colombiano ha recibido el apoyo de sus compatriotas a través de redes sociales, pero es un ejemplo de que incluso en los momentos de máxima presión hay que mantener la calma y no perder los papeles.