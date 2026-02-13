Acusado pidió modificar el esquema del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona pero la Justicia lo rechazó

La alteración del calendario no fue aceptada por el juzgado. El exmédico del astro argentino es uno de los principales acusados en la causa.

Luque pidió la postergación del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Tras la anulación del proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona , luego del escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach , el expediente quedó a la espera de un nuevo inicio de debate . En ese marco, uno de los principales acusados, el médico Leopoldo Luque , presentó un planteo que podría alterar el calendario previsto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo juicio quedó fijado para el 17 de marzo , pero la defensa de Luque solicitó la postergación y propuso una alternativa que no figuraba en los planes originales: que el proceso se realice mediante un juicio por jurados.

La estrategia de la defensa apuntó a cambiar el formato del debate oral. Según trascendió, los abogados consideran que un tribunal compuesto por ciudadanos podría ofrecer un escenario más favorable para el médico, ya sea con una eventual reducción de pena o incluso con una absolución.

El planteo se encuentra actualmente en etapa de apelaciones y aún no existe una definición judicial sobre su viabilidad. La resolución que adopten los jueces será clave, ya que podría superponerse con la fecha establecida para el reinicio del juicio ordinario.

Los defensores sostienen que avanzar con el proceso antes de resolver esa apelación significaría consumar un agravio irreparable, tal como reconoció el tribunal. Sin embargo, este planteo fue rechazado, manteniéndose el cronograma del juicio.

En marzo comenzaría el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

La imputación de Leopoldo Luque

Luque llegó a juicio junto a otros seis profesionales de la salud bajo la acusación de “homicidio simple con dolo eventual” por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Dentro del expediente, su situación procesal figura entre las más comprometidas.

Tras la declaración de nulidad del juicio anterior, el médico obtuvo un beneficio inmediato al retrotraerse el proceso. En declaraciones televisivas en los Tribunales de San Isidro, afirmó: “Era obvio que iba a ir preso”.

Durante esas manifestaciones públicas, apuntó contra las hijas del exjugador y defendió su vínculo personal con Maradona.

“Me quieren meter preso porque en un audio dije algo de ellas, pero nosotros, los médicos, hablamos así”, sostuvo.

Su defensa pública y el rechazo de la Justicia

Luque aseguró que no le genera temor enfrentar un nuevo debate judicial. “No lo siento como un peso. No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada”, remarcó.

jULIETA Makintach 5.jpg El juicio anterior se suspendió tras el escándalo de la exjueza Julieta Makintach. AP

También reivindicó su relación con el exfutbolista. “Con Diego éramos amigos. Yo lo quería a él y él a mí. Hablaba mucho conmigo porque estaba solo. La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Estoy en esta situación porque no lo dejé solo. Diego estaba solo siempre. Por eso me llamaba. Y yo era su médico de confianza, pero no por eso soy en responsable de todo“.

La definición judicial sobre el pedido de juicio por jurados podría marcar el rumbo del proceso que busca determinar las responsabilidades penales en torno a la muerte de una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial.