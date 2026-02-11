Los datos de empleo en EEUU fueron mejor de lo esperado y cambian expectativas sobre los recortes de tasas

La creación de puestos de trabajo duplicó la estimación de los analistas, por lo que la posibilidad de que haya modificaciones en la política monetaria durante los primeros meses del año está descartada.

El mercado de trabajo norteamericano empezó el 2026 mejor de lo esperado, con un crecimiento del empleo en enero muy por encima de lo proyectado por el mercado . Además, la tasa de desempleo también bajó , por lo que entre los operadores del mercado la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU no haga nuevos recortes al menos hasta la llegada de Kevin Warsh es cada vez más una realidad.

La creación de empleo aumentó en 130.000 puestos en el primer mes del año, el doble de los 65.000 esperados por las proyecciones privadas, mientras que los datos de diciembre se revisaron levemente a la baja a 48.000 desde 50.000. Desde Balanz Research explicaron que "la sorpresa en la creación de empleo vino por el sector privado, el cual generó 172.000 puestos en enero , muy por encima de los 68.000 esperados y de los 64.000 de diciembre".

Al analizar el crecimiento del empleo por sector en enero, desde el Centro Schwab de Investigación Financiera remarcaron que los mayores aumentos se vieron en salud y asistencia social , "continuando una tendencia donde el crecimiento del empleo en el sector servicios supera al de la producción de bienes".

A su vez, mencionaron que " los empleos en el gobierno federal cayeron drásticamente, al igual que el empleo en actividades financieras ". Otros sectores registraron pocos cambios, " aunque la manufactura repuntó ligeramente por primera vez desde noviembre de 2024 ".

Los analistas de Portfolio Personal Inversores (PPI) comentaron que ese incremento en la generación de puestos de trabajo " permitió que la tasa de desempleo pasara de 4,4% a 4,3% , incluso cuando la tasa de participación de la fuerza laboral creció de 62,4% a 62,5%".

Kevin Warsh El mercado espera que los recortes de tasas este año se den ya con Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed.

Se enfría aún más el recorte de tasas

"El mercado está descontando de manera agresiva la posibilidad de recortes de tasas para este año tras el informe de empleo", declaró Kevin Gordon, director de investigación macroeconómica y estrategia del Centro Schwab.

"La Fed parece tener razón al afirmar que se produjo cierta estabilización en la tasa de desempleo. El promedio trimestral del crecimiento de las nóminas no agrícolas subió a 73.000 en enero, el nivel más alto desde febrero de 2025", agregó.

De manera complementaria, Balanz remarcó que "el mercado espera el próximo recorte de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria de la Fed para julio desde junio que esperaba antes del reporte". Y agregó que "el foco estará el viernes con el reporte de inflación de enero", que se espera que sea de 2,5% anual y 0,3% mensual.

De momento, las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU están respondiendo de manera marcada al alza, particularmente las de corto plazo, ya que las tasas de 2 años suben 1,51% hasta un rendimiento de 3,51%, mientras que los títulos a 10 años avanzan 0,51% hasta el 4,16%.