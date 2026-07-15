La prensa francesa destrozó a Didier Deschamps y Kylian Mbappé tras la eliminación: "Desastre" y "Estrella fugaz" + Agregar ámbito en









Los principales medios de Francia coincidieron en que España fue ampliamente superior y cargaron contra el rendimiento colectivo de los Bleus en la semifinal.

Los principales diarios de Francia cuestionaron el rendimiento de los Bleus y el planteo de Didier Deschamps luego de la derrota 2-0 ante España en las semifinales del Mundial. Mbappé también quedó en el centro de las críticas.

La prensa francesa no tuvo piedad tras la eliminación de los Bleus a manos de España en las semifinales del Mundial 2026. Los principales diarios del país coincidieron en que el equipo de Didier Deschamps fue ampliamente superado y cuestionaron tanto el rendimiento de las figuras como el planteo del entrenador, mientras la selección española avanzó a la final con un contundente 2-0.

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L'Équipe fue uno de los medios más duros y llevó a su portada el título "Estrella fugaz", en alusión al sueño mundialista que se apagó antes de la final. En su análisis describió a Francia como un equipo "impotente ante la Roja" y calificó la actuación como un "desastre en Dallas", además de repartir bajas calificaciones a varios futbolistas, entre ellos Kylian Mbappé y Michael Olise.

Mundial 2026: Francia quedó afuera y la prensa explotó contra Mbappé y Deschamps Las críticas no quedaron allí. Le Monde habló de una actuación "indigna", mientras que Le Figaro definió la presentación como un "naufragio total". Por su parte, Le Parisien sostuvo que los Bleus fueron "barridos por una ola roja", en referencia al claro dominio ejercido por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente durante gran parte del encuentro.

Los cuestionamientos también alcanzaron a Didier Deschamps. Varios medios franceses señalaron que el seleccionado nunca encontró respuestas tácticas para contrarrestar el control de España, que neutralizó a figuras como Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. Para buena parte de la prensa gala, la derrota marcó el cierre de un ciclo y dejó al descubierto las limitaciones del equipo frente a un rival que fue superior de principio a fin.

Los medios galos calificaron como un fracaso la derrota frente a España y apuntaron contra las figuras del seleccionado, incluido Kylian Mbappé, por el rendimiento en las semifinales. Mientras en Francia predominó la decepción, en España la clasificación fue celebrada como una exhibición futbolística. Los medios españoles destacaron el dominio colectivo de la Roja, la solidez defensiva y el funcionamiento del mediocampo, y ya la ubican como la principal candidata al título. Ahora, España espera en la final al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.