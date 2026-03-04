La Liga Profesional y un insólito cambio: ahora el noveno de la tabla anual podrá jugar la Copa Libertadores + Seguir en









Luego de que el Comité Ejecutivo modificara el reglamento, quedó definido que el último clasificado de la tabla anual entrará a la fase de repechaje de la Copa Libertadores

La Liga Profesional cambió el sistema de clasificación a las copas internacionales desde 2027 Archivo

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó por unanimidad una profunda modificación en el reglamento de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La decisión, impulsada por la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comenzará a regir a partir de las competencias de 2027.

El cambio establece que la temida plaza de repechaje (Fase 2 y eventual Fase 3 de la Libertadores) quedará en manos del último equipo que logre ingresar a los torneos continentales a través de la Tabla Anual. De esta manera, se busca proteger a los equipos que culminan la temporada en los primeros puestos.

“Se pretende evitar que un equipo que sale 3.º o 4.º en la temporada se quede sin jugar torneo internacional al año siguiente”, argumentaron los dirigentes durante la última reunión celebrada en el predio de Ezeiza.

argentinos-juniors_1440x810 Recientemente, Argentinos Juniors quedó eliminado por penales frente a Barcelona de Ecuador en la instancia de repechaje. De esta manera, los reiterados fracasos de los equipos argentinos en esta instancia —con las tempranas eliminaciones de Godoy Cruz en 2024, de Boca Juniors en 2025 y la reciente caída por penales de Argentinos Juniors en 2026 ante Barcelona Sporting Club— resultaron determinantes para impulsar la reforma, ya que los clubes que quedaban eliminados en el repechaje se despedían de toda competencia internacional durante el resto del año.

Cómo quedará la clasificación a la Copa Libertadores 2027 Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026

campeón del Torneo Apertura 2026 Argentina 2: campeón del Torneo Clausura 2026

campeón del Torneo Clausura 2026 Argentina 3: campeón de la Copa Argentina 2026

campeón de la Copa Argentina 2026 Argentina 4: 1º puesto de la Tabla Anual 2026*

1º puesto de la Tabla Anual 2026* Argentina 5: 2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026*

2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026* Argentina 6: 9º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026* (repechaje – Fase 2) *En caso de liberarse un cupo —si un equipo ya estuviera clasificado por otra vía—, la plaza se trasladará al siguiente mejor ubicado en la Tabla Anual.

Clasificación a la Copa Sudamericana 2027 A la Sudamericana accederán los seis equipos mejor posicionados en la Tabla Anual que no hayan obtenido boleto a la Libertadores: Argentina 1: 3º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026

3º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026 Argentina 2: 4º mejor clasificado

4º mejor clasificado Argentina 3: 5º mejor clasificado

5º mejor clasificado Argentina 4: 6º mejor clasificado

6º mejor clasificado Argentina 5: 7º mejor clasificado

7º mejor clasificado Argentina 6: 8º mejor clasificado Con este nuevo esquema, la Liga apuesta a reducir el riesgo deportivo que implicaba el repechaje y a garantizar una mayor previsibilidad para los clubes que realizan campañas sólidas a lo largo de la temporada.