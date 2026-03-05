River anunció que dejará de participar del Comité Ejecutivo de la AFA por diferencias en la toma de decisiones

El club criticó los mecanismos de toma de decisiones dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. La postura llega tras recientes cambios reglamentarios en la Liga Profesional.

El club cuestionó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA y anunció que no participará de sus reuniones hasta que se garanticen mecanismos “claros y previsibles” en la toma de decisiones.

River Plate emitió un comunicado oficial en el que cuestionó el funcionamiento institucional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y anunció que dejará de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo hasta que se modifiquen los mecanismos de toma de decisiones dentro del organismo.

A través de sus redes sociales, el club explicó que la decisión se debe a que no existen “garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible” en las discusiones que se llevan adelante en ese ámbito.

En el texto, la institución recordó además su postura histórica sobre el rumbo que debería tomar el fútbol argentino. Según señaló, desde 2013 promueve la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos , acompañado por una estructura de ingresos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes.

Al mismo tiempo, River reafirmó su defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro , aunque también expresó su reconocimiento a la AFA por la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad .

El comunicado sostiene que el club cree en el funcionamiento armónico de las instituciones y en la importancia de los órganos colegiados , pero cuestionó la forma en que actualmente se toman las decisiones dentro del Comité Ejecutivo.

Según indicó la entidad de Núñez, los debates sobre el futuro del fútbol argentino deberían desarrollarse mediante procedimientos claros, con los temas incorporados previamente en el orden del día y sometidos a votación de los miembros correspondientes.

Sin embargo, River advirtió que en distintas ocasiones la dinámica observada no respetó esos mecanismos, lo que derivó en procesos “menos claros” que los que aplica la institución en su propia comisión directiva.

“Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA”, concluyó el comunicado.

La Liga Profesional y un insólito cambio: ahora el noveno de la tabla anual podrá jugar la Copa Libertadores

La postura del club se conoce luego de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobara recientemente una modificación en el sistema de clasificación a las copas internacionales, que comenzará a regir a partir de la temporada 2027.

El cambio establece que el noveno equipo de la tabla anual podrá acceder al repechaje de la Copa Libertadores, con el objetivo de evitar que equipos que finalicen entre los primeros puestos queden fuera de las competencias internacionales tras una eliminación en fases previas.

Cómo quedará la clasificación a la Copa Libertadores 2027

Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026

campeón del Torneo Apertura 2026 Argentina 2: campeón del Torneo Clausura 2026

campeón del Torneo Clausura 2026 Argentina 3: campeón de la Copa Argentina 2026

campeón de la Copa Argentina 2026 Argentina 4: 1º puesto de la Tabla Anual 2026*

1º puesto de la Tabla Anual 2026* Argentina 5: 2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026*

2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026* Argentina 6: 9º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026* (repechaje – Fase 2)

*En caso de liberarse un cupo —si un equipo ya estuviera clasificado por otra vía—, la plaza se trasladará al siguiente mejor ubicado en la Tabla Anual.

Clasificación a la Copa Sudamericana 2027

A la Sudamericana accederán los seis equipos mejor posicionados en la Tabla Anual que no hayan obtenido boleto a la Libertadores:

Argentina 1: 3º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026

3º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026 Argentina 2: 4º mejor clasificado

4º mejor clasificado Argentina 3: 5º mejor clasificado

5º mejor clasificado Argentina 4: 6º mejor clasificado

6º mejor clasificado Argentina 5: 7º mejor clasificado

7º mejor clasificado Argentina 6: 8º mejor clasificado

Con este nuevo esquema, la Liga apuesta a reducir el riesgo deportivo que implicaba el repechaje y a garantizar una mayor previsibilidad para los clubes que realizan campañas sólidas a lo largo de la temporada.