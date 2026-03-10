ANDIS: la Justicia pone el foco en la droguería Suizo Argentina y citará a indagatoria al jefe de sistemas Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Tras negarse a facilitar las claves de la empresa durante un allanamiento, el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina quedó a un paso de la indagatoria. El juez Ercolini define su situación procesal.

La causa principal cambió de juez ya que Casanello estaba subrogando el juzgado donde está radicado el caso. Actualmente está a cargo de Ariel Lijo.

El juez federal Julián Ercolini define si cita a indagatoria a Hernán Daniel Díaz, el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A., quien en un procedimiento se negó a entregar las claves de los correos electrónicos de la firma.

Para la justicia, el imputado pudo haber incurrido en una desobediencia judicial en el marco de la investigación de la causa principal por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Tras ese episodio, se abrió otra causa penal que quedó a cargo del juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, quien ya solicitó la indagatoria del empleado.

La investigación El hecho ocurrió el 29 de agosto pasado durante el allanamiento realizado en la sede de la droguería Suizo Argentina, en Avenida Monroe al 800 de la Ciudad de Buenos Aires. Ese procedimiento fue dispuesto por el entonces juez del caso, Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco del caso principal de ANDIS.

andis El hecho ocurrió el 29 de agosto pasado durante el allanamiento realizado en la sede de la droguería Suizo Argentina. Díaz se negó a dar acceso a los correos de los dispositivos al argumentar que carecía de autorización por parte de los directivos y del abogado de la empresa. Ante esa negativa se abrió una nueva causa, ya que se obstruyó un procedimiento.

El fiscal Rívolo aseguró al pedir la indagatoria que “la invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público"

Fuentes judiciales dejaron trascender que el magistrado citará al técnico de la droguería Suizo para que pueda ejercer su derecho de defensa. Mientras tanto, en la causa principal ya se ordenaron peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados en las oficinas de la droguería Suizo Argentina. El objetivo es analizar las comunicaciones que puedan vincular a la empresa con maniobras de corrupción, sobreprecios o retornos en licitaciones del organismo. En el expediente el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, incluido el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. La causa principal cambió de juez ya que Casanello estaba subrogando el juzgado donde está radicado el caso. Actualmente está a cargo de Ariel Lijo.