Enzo Francescoli habló de todo: la salida de Marcelo Gallardo, la elección de Eduardo Coudet y el conflicto con la AFA

El uruguayo trató de desdramatizar la actualidad y buscó explicar con simpleza la razón del "Muñeco" para dar el portazo e irse. "Creo que el equipo no le daba la respuesta que él quería" , resumió en charla con ESPN. Sobre el mal presente que arrastra el equipo, tiró: "Para mí es un problema anímico".

" Él (Gallardo) tenía claro que el final del año pasado fue malo. Nosotros buscamos gente que haya conocido River y que haya vivido River. Cuando vos tenés esa sensación y conocés el club, vos podés manejar los tiempos. Esto fue lo que, creo yo, hizo Marcelo. Intentó después del final del año malo que tuvo. La pretemporada fue muy buena. El comienzo del campeonato daba una sensación de que el equipo tenía otro ritmo, otra dinámica. Tuvo un golpe y no encontró respuesta en el equipo e imagino que pensó en que River no sufra más. Creo que el equipo no le daba la respuesta que él quería".

" Yo voy a Ezeiza todos los días y no lo vi. Todo lo que se dice de los jugadores y Marcelo, nunca lo vi. Creo que vio que no encontraba respuesta y no quería seguir agravando la situación. El fútbol tiene mucho de técnica, de táctica, de estrategia, pero sigue siendo 70% cabeza. Cuando la cabeza ya no responde por x motivo y después de un tiempo determinado, es muy difícil darlo vuelta si no hay un cambio rotundo, brusco, si no hay algo que te despierta. Creo que eso pasa y Marcelo lo entiende porque conoce y quiere al club y por eso tomó esa decisión".

" A Coudet lo elegimos nosotros. Conoce River, creo que era el momento. Él tuvo muy buenas actuaciones con su Racing, Rosario Central e Inter de Brasil y creo que era el momento de él. El equipo sobre todo tiene un estado de ánimo bastante caído porque no encuentra la salida, Chacho por ahí esto se lo puede dar".

"Estoy convencido. Espero haber hecho una buena elección con Chacho, sé que le puede dar una impronta, sobre todo de volver a pensar en el arco de enfrente y no hacerse tanto problema con todo lo que rodea. Y que la gente nos acompañe, que estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo, y poco a poco vamos a mejorar. Está entusiasmado. Poco a poco está recuperándose. Es un tipo muy intenso a la hora de trabajar y yo creo que se está encaminando la cosa".

Francescoli opinó de la salida de River del Comité Ejecutivo de AFA

"Comparto los temores de la gente. Creo que cuando uno es parte de algo y su idea, o su manera de pensar no funciona o se contradice, para qué vas a ir. Es mejor no molestar que estar ahí siempre y tratar de irte antes para no estar en la foto, tratar de no opinar porque lo que opines por ahí va en contradicción de lo que vos querés (sic), y esto ya es público, el tema de los 30 equipos y muchas otras cosas.

"Lo he dicho ya en otras oportunidades. No estoy de acuerdo en la cantidad de equipos que tiene el torneo. Yo creo que esta es la razón, si la gente que tiene que tomar decisiones no escucha, para qué vamos a seguir hablando... si igual no cambia nada. Yo creo que el fútbol argentino podría estar mejor de lo que está".