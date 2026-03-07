Alejandra Monteoliva reveló que Nahuel Gallo habló con Claudio "Chiqui" Tapia horas antes de su regreso

El gendarme regresó al país luego de 448 días preso en Venezuela. Lo que sabía el Gobierno, el rol de la AFA y la salud de Gallo en su vuelta.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió el viernes por la noche a la vuelta del gendarme Nahuel Gallo y dio detalles de las horas previas al regreso. Según explicó la funcionaria, el argentino liberado mantuvo un contacto directo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , instantes antes de abordar el avión privado que lo trasladó desde Venezuela hacia la Argentina.

Según detalló la funcionaria, la comunicación se produjo poco antes del embarque. “Antes de subir, lo llamó Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Ahí es cuando él confirma que se trataba de la AFA”, señaló el viernes por la noche durante una entrevista televisiva.

Monteoliva también brindó más detalles sobre ese intercambio . “Recibió una videollamada con Chiqui Tapia. Lo llama y le dice ‘volvés a la Argentina’. Él le dijo ‘bueno, gracias’. Y se acabó la conversación”, relató.

En diálogo con A24, la titular de Seguridad aseguró además que el Gobierno no tenía información previa sobre la participación de la AFA en el operativo de traslado . “Nos enteramos el domingo a la mañana sobre un avión que había aterrizado en Venezuela”, explicó. Y agregó: “Sabíamos que se trataba de una aeronave en Venezuela con dos argentinos”.

“El viernes a la noche, María Alexander Gómez (la pareja de Nahuel Gallo) nos mandó un audio de la suegra de Nahuel donde nos brindaba información sobre su traslado . Efectivamente lo trasladaron a otro lado. Él permaneció ese sábado pensando que el movimiento era solo de una cárcel a otra ”, ahondó sobre las horas previas al regreso del gendarme.

La ministra relató además que posteriormente a Gallo le informaron que un diplomático iría a buscarlo. “Después le dijeron que lo iba a ir a buscar un embajador. Primero lo pelaron. Estando encapuchado, lo llevaron a un aeródromo, según nos contó él. Iba con otra persona”, detalló.

Según relató Monteoliva, fue en ese lugar donde se concretó el traspaso a quienes finalmente lo sacaron del país. “Esa persona, cuando estaban al pie del avión, le saca la capucha y se lo entrega a dos individuos que Nahuel no conocía. Él los describe como dos sujetos muy bien vestidos que tenían un cartel de AFA”.

Sobre lo ocurrido, el senador Bartolomé Abdala - de La Libertad Avanza - afirmó que la AFA solo hizo "de taxi” en el operativo regreso. Sobre esto, Monteoliva respondió: “Yo no sé si de taxi. Evidentemente fue quien negoció. Taxi sería otra cosa. En todo caso, negociador y taxi. Yo no sé si la AFA se lo quiso apropiar. El avión aterrizó, Nahuel bajó. No hubo ningún tipo de situación difícil ni incómoda”, expresó.

“En todo caso fue una necesidad de protagonizar el hecho y poder decir que lo trajeron ellos. Para nosotros, lo más importante fue verlo llegar sano y salvo. Eso no tiene comparación”, añadió.

Sobre el final de la entrevista, Monteoliva se refirió al estado de salud del gendarme tras su regreso al país. “Los exámenes médicos están dentro de los parámetros normales. Está con acompañamiento psicológico. Pero más allá de los estudios médicos, él está entero, con ganas de trabajar y hacer muchas cosas. Lo noto con ánimo”, concluyó.

El regreso de Gallo a la Argentina

Nahuel Gallo, de 33 años, arribó al país durante la madrugada del lunes luego de ser liberado por el gobierno venezolano, tras permanecer detenido desde diciembre de 2024. El gendarme había sido arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia mientras se encontraba de licencia para visitar a su familia. En ese momento, las autoridades del país caribeño lo acusaron de presunto espionaje.

Tras su liberación, el cabo primero fue trasladado en un avión privado que partió desde territorio venezolano y aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 4.45. La aeronave pertenece a la empresa Baires Fly y suele ser utilizada por la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Tapia.

En la pista lo esperaban su esposa, su hijo Víctor y autoridades del Gobierno, entre ellas la propia Monteoliva.

Horas antes de que se concretará el aterrizaje, la AFA había difundido un comunicado oficial en el que sostuvo que el regreso del gendarme fue posible gracias a un “trabajo silencioso y mancomunado” junto a la Federación Venezolana de Fútbol y la CONMEBOL. En ese mensaje, la entidad subrayó que “el fútbol puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”.