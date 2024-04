La argentina Lourdes Carlé logró una resonante victoria en Madrid ante una ex top ten

Lourdes Carlé (82ª del ranking WTA) dio un pequeño gran salto en su carrera tras imponerse ante la británica Emma Raducanu (221ª y ex N°10) con un doble 6-2 por la primera ronda del WTA 1000 de Madrid.

En el court Arantxa Sánchez de la Caja Mágica madrileña, Lourdes Carlé , nacida hace 24 años en la localidad bonaerense de Daireaux, pero formada en Tandil (con Marcelo "Negro" Gómez y Mario Bravo), derrotó a Emma Raducanu , actual N°221 del mundo, ex N°10 en 2022 y campeona del US Open en 2021, por 6-2 y 6-2 en 1h 25m.

“Es sorprendente. Afronté el partido con la mayor calma que podía, tratando de no pensar mucho en su historial, me centré mucho en mi juego, en el plan que tenía que tener. Pienso que estoy trabajando muy duro con mi equipo. Estaba lista para jugar este tipo de partidos. Sabía que iba a ser muy duro, pero hice un gran trabajo. Preparamos muy bien el partido”, expresó Lourdes Carlé, quien en la segunda ronda se medirá con la rusa Veronika Kudermetova (19° del mundo, ex N°9), entrenada por el argentino Franco Davín.