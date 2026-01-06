La barra de Santos apretó a Gabigol durante su presentación: "Vos sabés cómo son las cosas" + Seguir en









La vuelta del delantero al club paulista estuvo marcada por un momento tenso en Vila Belmiro, cuando hinchas organizados le exigieron compromiso desde el primer día.

Integrantes de la barra de Santos interrumpieron la presentación de Gabigol y le exigieron compromiso desde el primer día.

La presentación de Gabriel Barbosa en Santos quedó marcada por un momento de tensión cuando integrantes de la barra interrumpieron el acto en Vila Belmiro y le lanzaron un mensaje directo al delantero: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, en un regreso que pasó de emotivo a incómodo en cuestión de segundos.

El episodio se produjo este martes en la sala de conferencias del estadio Vila Belmiro, durante el acto organizado para oficializar la vuelta del delantero al club paulista. Ante dirigentes, periodistas y el propio futbolista, un grupo de hinchas organizados tomó la palabra e interrumpió la presentación para exigirle compromiso, entrega y resultados desde el inicio de su nuevo ciclo.

El mensaje, que quedó registrado en el video oficial del evento, rompió con el clima habitual de este tipo de ceremonias. Lejos de los aplausos y gestos de bienvenida, la escena marcó un punto de partida cargado de tensión.

Barra del Santos apreta a Gabigol La vuelta de Gabriel Barbosa a Santos estuvo lejos del clima festivo habitual y quedó atravesada por reclamos de la barra. X: @sudanalytics_ A los 29 años, Gabigol inicia su tercera etapa en Santos, esta vez a préstamo por una temporada tras su paso por Cruzeiro. La dirigencia apuesta a su experiencia y jerarquía para fortalecer al equipo en un año de competencias, mientras que los hinchas dejaron explícito que esperan respuestas rápidas dentro de la cancha.

Las palabras de Gabigol tras el tenso momento En la conferencia de prensa, el delantero expresó su felicidad por “volver a casa” y remarcó su intención de aportar desde el primer día. Señaló que su objetivo es ayudar al equipo tanto en el Campeonato Paulista como en el Brasileirao y en las competencias internacionales que dispute Santos.

Además, destacó la ilusión de compartir nuevamente vestuario con Neymar, con quien supo conformar una dupla de alto impacto en etapas anteriores, y afirmó que llega con la motivación de ser protagonista en este nuevo ciclo. gabigol neymar El delantero enfatizó en su entusiasmo por volver a compartir tiempo de juego con Neymar. Una historia ligada al “Peixe” Formado en Santos, Gabriel Barbosa debutó como profesional en 2013 y fue transferido al Inter de Italia en 2016. En 2018 regresó al club para una segunda etapa antes de continuar su carrera en otros equipos del fútbol brasileño, donde consolidó su trayectoria. Con la camiseta del “Peixe”, disputó 207 partidos, convirtió 83 goles y dio 13 asistencias, cifras que explican la expectativa que genera su regreso. Sin embargo, el mensaje de la barra dejó una advertencia clara: el peso de la historia no garantiza paciencia y el presente será determinante desde el primer partido.

