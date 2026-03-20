La Copa Libertadores 2026 será el segundo torneo del mundo que mayor premio entregará al campeón

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dijo que la final del máximo certamen continental se reconocerá como “el partido más caro del mundo del fútbol”. Si tiene un paso perfecto, el ganador podrá embolsar u$s 40.000.000.

La edición 2026 de la Copa Libertadores se convirtió en el segundo torneo del mundo que mejor premio entregará al Campeón.

Más allá de la gloria deportiva, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana vuelve a poner en primer plano un factor que resulta decisivo para los clubes participantes: los millonarios premios que entrega la Conmebol .

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Avanzar de fase en estos torneos puede modificar la economía de un club y convertirse en una fuente de ingresos clave a lo largo de la temporada.

En la antesala del sorteo de ambas Copas realizada en Luque, Paraguay, la Conmebol confirmó que el campeón de la Libertadores 2026 cobrará u$ 25.000.000, mientras que la Sudamericana tendrá un premio de u$s 10.000.000.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, informó cuanto dinero repartió desde que está al frente del ente Sudamericano.

“Gracias a ustedes, en diez años, la Conmebol repartió u$s 2,5 billones a los clubes y el ganador de la Copa Libertadores de este año va a recibir u$s 25.000.000. Lo convertimos en el mejor pago del mundo”, señaló con orgullo el directivo.

La distribución total de premios para la Libertadores 2026 superará los u$s 221.000.000, consolidando el crecimiento sostenido del torneo.

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Un club que comienza a jugar desde la primera ronda recibe u$s 400.000 por partido como local en Fase 1, u$s 500.000 en Fase 2 y u$s 1.000.000 en Fase 3. Ya en la fase de grupos, se mantiene el incentivo al “mérito deportivo” y cada equipo recibirá un bono por de u$s 340.000 por cada triunfo, reforzando la competitividad en cada encuentro.

Los octavos de final otorgan u$s 1.250.000, los cuartos de final suman u$s 1.700.000 y las semifinales aportan u$s 2.300.000.

El subcampeón se asegura u$s 7.000.000, mientras que el campeón de la Copa Libertadores recibe u$s 25.000.000.

Sin embargo, un club que disputa todas las etapas desde la fase de grupos y consigue el título puede superar los u$s 40.000.000 en premios acumulados.

Esta cifra coloca a la Copa Libertadores como el segundo torneo que más dinero le entregará al campeón, ubicándose únicamente detrás del Mundial 2026, cuyo ganador embolsará u$s 50.000.000.

Como dato referencial y relevante se tiene que mencionar que la Champions 2026 repartirá u$s 25.000.000, mientras que la Eurocopa 2024, ganada por España, y la Copa América 2024, cuyo campeón fue Argentina, repartió a los ganadores u$s 26.250.000 y u$s 16.000.000, respectivamente.

Además del impacto económico que representa, el campeón de la Libertadores jugará la Recopa Sudamericana, que entrega u$s 1,800.000, y a competencias globales como el Mundial de Clubes y la Intercontinental, donde los premios pueden ser aún mayores. Además, la clasificación automática a la siguiente edición de la Libertadores garantiza al menos otros u$s 3.000.000 solo por disputar la fase de grupos.

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Monto récord para el campeón de la Sudamericana

La Copa Sudamericana, aunque en menor escala, ofrece cifras relevantes para los clubes participantes.

El segundo torneo en importancia continental a nivel de clubes superará los u$s 84.675.000, reafirmando el crecimiento y la competitividad de uno de los torneos de clubes más importantes del continente.

La principal novedad es el incremento en el premio para el campeón, que en esta edición recibirá la cifra récord de u$s 10.000.000, lo que representa un aumento de u$s 4.500.000 en relación con la temporada anterior. Asimismo, el subcampeón también verá incrementado su premio, pasando de u$s 2.000.000 a u$s 2.500.000.

Desde la fase previa, los premios oscilan entre u$s 225.000 y u$s 250.000, y la participación en la fase de grupos asegura u$s 300.000, sin contar los u$s 125.000 por cada triunfo. En las eliminatorias directas, los octavos de final reparten u$s 600.000, los cuartos agregan u$s 700.000 y las semifinales entregan u$s 800.000. El subcampeón suma u$s2.500.000, mientras que el campeón obtiene u$s 10.000.000.