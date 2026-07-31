Acorralado por las críticas, Gianni Infantino dio de baja su proyecto para privatizar los mundiales

Lo anunció este viernes por sus redes sociales luego del rechazo de la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática a la iniciativa.

Gianni Infantino confirmó este viernes en sus redes sociales que dará de baja el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE) tras el rechazo de la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática sobre la iniciativa de abrir una parte del negocio comercial a inversores privados.

El presidente de la entidad que organiza el fútbol mundial reconoció que la propuesta generó divisiones en el mundo del fútbol. “El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial , especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”, comenzó el comunicado.

“Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios”, continúo el suizo.

El comunicado de la FIFA se difundió poco después de que la Conmebol expresara que, para determinar su postura, habría que convocar una reunión. “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar . Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará ”, explicó Infantino.

El proyecto había sido anunciado el martes y el viernes se dio de baja. Infantino no consiguió el respaldo que creía que podía tener de parte de las federaciones, pese a la promesa de la gran cantidad de dinero que podían obtener.

“De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, concluyó el presidente de la FIFA el mensaje.

El comunicado difundido por Gianni Infantino en sus redes sociales anunciando la cancelación del proyecto FIFA Forward Enterprise. @gianni_infantino

Las federaciones que se pronunciaron en contra del proyecto de la FIFA

La UEFA votó el jueves a favor de boicotear todas las competiciones organizadas por la FIFA en rechazo a la iniciativa impulsada por Gianni Infantino. "Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones a inversores privados", anunciaron la UEFA y sus 55 federaciones.

En un comunicado en sus redes sociales, la UEFA declaró: "La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta".

Más tarde, a los europeos se sumó la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF). “ La discusión reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada. Por estas razones, CONCACAF y sus 41 Asociaciones Miembro han rechazado la propuesta”, comunicaron en sus redes sociales.

La última confederación en sumarse al rechazo fue la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que no solo rechazó la iniciativa sino también la forma en que la FIFA avanzó con el proyecto.

En las últimas horas, la CONMEBOL, que si bien no desaprobó el proyecto, emitió un comunicado titulado “Primero está el fútbol”. La entidad presidida por Alejandro Domínguez no tomó ninguna postura frente al proyecto, pero si afirmó que solicitó a la FIFA información adicional.

El proyecto de Infantino que generó la crisis

La propuesta de la FIFA impulsada por su presidente, Gianni Infantino, contempla abrir una parte del negocio comercial de sus principales torneos a inversores privados. Según la información difundida, el plan permitiría que hasta un 20% de esas operaciones quede en manos de capital privado, con una valorización estimada de u$s20.000 millones.

La idea era crear una estructura especifica que permitirá trasladar fondos – como derechos televisivos, patrocinios, licencias y entradas- para canalizar esa inversión, allí aparece FIFA Forward Enterprise.

Uno de los puntos que generó más “ruido” fue que la operación contaba con el respaldo de Thrive Capital, firma liderada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.