La copa Conmebol Libertadores será exhibida en un shopping de Buenos Aires







El próximo 20 de septiembre, el DOT será escenario de una activación abierta al público que conectará a los aficionados con la pasión por el fútbol.

En el marco de su patrocinio con CONMEBOL para el ciclo 2025-2026, Avianca acerca a los hinchas la posibilidad de sacarse una foto con el trofeo de la CONMEBOL Libertadores. La exhibición se realizará en el Shopping DOT (Vedia 3600, CABA) con acceso libre y gratuito, desde las 10:00 a 22:00 h.

Con más de una década de trabajo sostenido en el apoyo a iniciativas deportivas, Avianca acompaña actualmente a las competiciones más importantes del continente: CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores Femenina, CONMEBOL Sudamericana y CONMEBOL Recopa.

“A través de esta alianza entre Avianca y la CONMEBOL celebramos que creer nos hace volar y que cuando creemos en lo extraordinario, podemos alcanzar cosas increíbles. Hoy, el fútbol es una pasión para millones de latinoamericanos y argentinos. Por eso, nuestro compromiso como Avianca es ofrecer una de la red de rutas más robusta de nuestra historia, conectarlos con los destinos que quieren para disfrutar del deporte que aman y, en este caso, cumplir el sueño de tener una foto única con la Libertadores”, aseguró David Alemán, Director de Ventas para Colombia y Sudamérica de Avianca.

La alianza permite conectar la pasión por el fútbol de millones de aficionados a través de la red de más de 80 destinos de Avianca, incluyendo 44 en América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. En Argentina, la aerolínea ofrece más de 40 frecuencias semanales, que enlazan Ezeiza (Buenos Aires) con Bogotá, Medellín, Guayaquil y Quito, y Aeroparque (Buenos Aires) y Córdoba con Bogotá.