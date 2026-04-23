Mundial 2026: los jugadores que ya quedaron afuera y cuáles están en duda

Varias figuras internacionales quedaron descartadas por lesiones de gravedad a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, mientras otras encendieron alarmas en sus selecciones. Lamine Yamal, por su parte, llegará a la cita ecuménica.

A menos de 100 días para el arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las primeras ausencias empiezan a tomar protagonismo. Lesiones de larga recuperación dejaron fuera a futbolistas importantes, generando preocupación en los cuerpos técnicos en plena recta final de la temporada.

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La exigencia del calendario, la acumulación de partidos y la intensidad del fútbol actual aparecen como factores determinantes en este escenario, que ya golpea a varias selecciones con bajas sensibles.

Entre los casos más resonantes aparece el de Rodrygo , delantero de Real Madrid, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados en marzo y quedó descartado para Brasil .

Otro golpe fuerte lo recibió Inglaterra con la baja de Jack Grealish , quien padeció una fractura de estrés en el pie izquierdo y no llegará en condiciones tras su operación.

En el caso de la Argentina, Juan Foyth , defensor del Villarreal, sufrió la rotura del tendón de Aquiles y tendrá una recuperación estimada de ocho meses. A él se suma Joaquín Panichelli , delantero del Racing de Estrasburgo, con rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

foyth En el caso de la Argentina, Juan Foyth, defensor del Villarreal, sufrió la rotura del tendón de Aquiles y tendrá una recuperación estimada de ocho meses. Foto: Reuters

Por su parte, Francia no contará con Hugo Ekitike, atacante del Liverpool, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera por varios meses.

En Alemania, Serge Gnabry confirmó que no podrá disputar el torneo debido a una lesión en los aductores, cerrando así su ilusión mundialista.

Además, hay futbolistas en duda, como Joaquín Piquerez, lateral de Palmeiras, quien sufrió una rotura ligamentaria en el tobillo derecho y deberá ser operado, lo que pone en riesgo su presencia con Uruguay.

Lamine Yamal llega al Mundial

No todas las noticias son negativas. Uno de los casos que generó alerta en los últimos días fue el de Lamine Yamal, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y se perderá el tramo final de la temporada con el FC Barcelona.

Sin embargo, desde su entorno transmiten tranquilidad: el joven talento llegará sin inconvenientes al Mundial 2026, por lo que podrá ser parte de la competencia si es convocado.

Con el torneo cada vez más cerca, las lesiones ya empiezan a condicionar el armado de los planteles y podrían seguir modificando el mapa de candidatos en la competencia más importante del fútbol mundial.