"No nos vamos a caer ahora", afirmó Emiliano "Dibu" Martínez luego del histórico triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra

El arquero destacó la clasificación a una nueva final mundialista, pidió disfrutar el presente y aseguró que el plantel irá por "ese pasito más" frente a España.

El campeón del mundo también respondió a las críticas sobre el recorrido de la Albiceleste y sostuvo que el equipo demostró su jerarquía ante Inglaterra.

Argentina consiguió este miércoles una de sus victorias más resonantes de toda su historia, al vencer a Inglaterra por dos tanto contra uno, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Otro de los protagonistas y emblema del ciclo Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez, declaró tras el partido.

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El arquero inició sus declaraciones filoso, como nos acostumbra. “ Mucho se hablaba de los rivales que nos habían tocado después de la fase de grupos, pero ahí te das cuenta de lo difícil que es un Mundial ", constató, sacando chapa tras el enorme triunfo contra el equipo inglés.

" Si las otras selecciones no ganan, es difícil enfrentarse a las mejores. Hoy nos enfrentamos a una selección que tenía dos o tres equipos, como nos pasó hace años. -con otros equipos- y los dominamos ", finalizó el campeón del mundo.

Ya con la cabeza un poco más fría, el arquero argentino señaló que es momento de "disfrutar. Es muy difícil llegar a una final. Ser campeón del mundo es casi imposible, y volver a estar en una final del mundo, es meritorio para todo el país, para toda mi familia y para todos los compañeros. Quiero disfrutar estos días y después prepararme”.

"HOY NOS ENFRENTAMOS CONTRA UNA SELECCIÓN QUE TENÍA DOS O TRES EQUIPOS Y LA DOMINAMOS" Dibu Martínez, tras la histórica clasificación de Argentina a la final del Mundial. @gastonedul pic.twitter.com/wHKI2UaSP8

Cerrando, Dibu nos volvió a llamar al festejo y recordó que queda un pasito más el próximo domingo, cuanto los campeones del mundo tengan la oportunidad de defender el título contra España. " Festejamos, pero con todo. No nos vamos a caer ahora. Vamos, falta un pasito más" , cerró.

Lautaro Martínez, emocionado tras clasificar a la final: "Siempre soñé con hacer este gol"

Lautaro Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026. El delantero ingresó sobre el cierre y convirtió de cabeza el gol con el que el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta el partido ante Inglaterra para avanzar a su segunda definición consecutiva.

Todavía conmovido por lo ocurrido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el atacante recordó sus primeros pasos en el fútbol y aseguró que imaginaba una noche semejante desde que era chico.

“La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Es una locura Argentina, es una locura este equipo”, expresó luego de la victoria.

La emoción aumentó cuando las cámaras enfocaron a su familia en las tribunas. Lautaro destacó especialmente el acompañamiento de sus padres durante su formación y recordó el momento en el que dejó su casa para incorporarse a Racing.