La era post Messi: con Mbappé en la tribuna, PSG no pasó del empate en el debut

En un partido con pocas emociones, el vigente campeón de la Ligue 1 no pudo empezar esta liga con una victoria. Lo más llamativo fue que su gran figura, el francés Kylian Mbappé , el italiano Marco Verratti y el brasileño Neymar no formaron parte del partido y su futuro es una incógnita dentro del club parisino.

A Mbappé se le vio en la tribuna junto a Ousmane Dembélé, nueva incorporación del PSG, proveniente del Barcelona, de España.

PSG -que ganó once ligas (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022) tuvo muchos debutantes como el uruguayo Manuel Ugarte (exSporting Club, de Portugal), Milan Skriniar (exInter, de Italia), Lucas Hernández (ex, Bayern Munich, de Alemania), Lee Kang-In (ex Mallorca, de España), Goncalo Ramos (exBenfica, de Portugal) y Marco Asensio (ex Real Madrid, de España).

Ligue 1 - Fecha 1

Viernes: Niza 1(Laborde) - Lile 1(Diakite)

Hoy: Marsella 2(Ounahi y Oliveira) - Reims 1(Ito) y PSG 0 - Lorient 0

Domingo: Brest - Lens (08:00); Clermont Foot - AS Monaco (10:00); Montpellier - Le Havre AC (10:00); Nantes - Toulouse (10:00); Stade Rennais - Metz (12:05) y Strasbourg - Lyon (15:45).