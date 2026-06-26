La crisis provocada por los terremotos que golpearon a Venezuela también alcanzó al deporte. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que tres jugadores de distintas categorías fallecieron por el desastre natural.
La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la muerte de tres futbolistas por los terremotos
La Federación Venezolana de Fútbol informó que tres futbolistas fallecieron tras los fuertes sismos que afectaron al país.
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La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente futbolístico venezolano. Los deportistas fallecidos confirmados son: Yordelis Pereira, Razan Sijaa y Victor Palacios.
Palacios era jugador de 14 años del Club Sport San Agustin, Sijaa de la categoría Sub-18 de Caracas Fútbol Club y Pereira, futbolista de Academia Puerto Cabello Femenino.
Los futbolistas desaparecidos que son buscados
Además de Berroterán, la FVF informó que permanecen desaparecidos Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.
La entidad publicó imágenes y datos de cada uno de los jugadores en sus canales oficiales y solicitó a la población colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para los equipos de rescate y las autoridades.
Continúan los operativos
Las tareas de búsqueda se mantienen activas en distintos puntos del país afectados por los terremotos. Familiares, organismos de emergencia y dirigentes deportivos siguen difundiendo los nombres de los futbolistas desaparecidos con la esperanza de obtener información sobre su paradero.
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