La Federación Venezolana de Fútbol informó que tres futbolistas fallecieron tras los fuertes sismos que afectaron al país.

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la muerte de tres futbolistas por los terremotos

La crisis provocada por los terremotos que golpearon a Venezuela también alcanzó al deporte. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que tres jugadores de distintas categorías fallecieron por el desastre natural.

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente futbolístico venezolano. Los deportistas fallecidos confirmados son: Yordelis Pereira, Razan Sijaa y Victor Palacios.

Palacios era jugador de 14 años del Club Sport San Agustin, Sijaa de la categoría Sub-18 de Caracas Fútbol Club y Pereira, futbolista de Academia Puerto Cabello Femenino.

Lamentablemente confirmamos la muerte del joven futbolista de la Sub 18 del @Caracas_FC , Razan Sijaa Él, junto a su familia, quedaron atrapados entre los escombros de su edificio derrumbado tras el doble terremoto https://t.co/msKWLrf9Rj pic.twitter.com/VtuK7ISgCs

La escuela de fútbol del Colegio San Agustín El Paraíso, reportó el fallecimiento del joven Victor Andrés Palacios, tras ser encontrado en los escombros de uno de los edificios reducidos a escombros en el terremoto pic.twitter.com/JyE051wQIm

La entidad publicó imágenes y datos de cada uno de los jugadores en sus canales oficiales y solicitó a la población colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para los equipos de rescate y las autoridades.

Continúan los operativos

Las tareas de búsqueda se mantienen activas en distintos puntos del país afectados por los terremotos. Familiares, organismos de emergencia y dirigentes deportivos siguen difundiendo los nombres de los futbolistas desaparecidos con la esperanza de obtener información sobre su paradero.