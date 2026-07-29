Murieron siete personas al caer un helicóptero que participaba de un operativo contra incendios en San Juan

La aeronave perdió contacto durante una capacitación y fue encontrada en una región deshabitada y de difícil acceso.

El helicóptero transportaba a siete personas y fue localizado en una zona de difícil acceso en San Juan.

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) cayó este miércoles cerca del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan , mientras participaba de una capacitación para combatir incendios forestales. Las siete personas que viajaban a bordo murieron , según confirmó el gobernador Marcelo Orrego.

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Entre las víctimas había cuatro autoridades de Seguridad de la provincia, dos brigadistas del organismo nacional y el piloto . Orrego expresó sus condolencias a las familias y aseguró que el Gobierno provincial quedó a disposición de sus seres queridos para brindarles asistencia.

Luego de la capacitación, la aeronave tenía previsto continuar hacia La Rioja para colaborar en las tareas de control de un incendio forestal activo en esa provincia.

El último contacto con el helicóptero se había registrado a las 10.26 . Tras la pérdida de comunicación se activó el protocolo de búsqueda y otra aeronave que sobrevolaba la región logró localizar el lugar del impacto y alertar a las autoridades.

Equipos de emergencia, efectivos de la Policía de San Juan y personal de Gendarmería Nacional se trasladaron hasta el sector, ubicado en una zona de muy difícil acceso. Horas después, el gobernador confirmó que ninguno de los siete ocupantes había sobrevivido.

Quiénes eran las siete víctimas

Entre las personas fallecidas se encontraban Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

También murieron Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, expresó el gobernador al despedir a las cuatro autoridades provinciales.

Orrego también transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno de San Juan quedó a disposición de sus seres queridos para brindarles asistencia.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

El accidente y el difícil acceso al lugar

El helicóptero cayó en el campo Caballo Anca, una zona cercana al Parque Provincial Ischigualasto y al límite con La Rioja. El área, de casi 64.000 hectáreas, está prácticamente deshabitada y no cuenta con caminos que permitan llegar directamente hasta el lugar del impacto.

La aeronave fue localizada a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150. Las condiciones del terreno complicaron el avance de las patrullas terrestres y obligaron a los rescatistas a recorrer varios kilómetros a pie para llegar hasta el sector del accidente.

Comunicado oficial AFE. pic.twitter.com/ZYpjohxDAX — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) July 29, 2026

Mientras se desarrollaba el operativo, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades previstas para este miércoles. Además, el Gobierno de San Juan había enviado otro helicóptero para sobrevolar el área y colaborar con los equipos desplegados.

Por el momento se desconocen las causas del accidente. La Agencia Federal de Emergencias informó que mantiene contacto con las autoridades que intervienen en la investigación y que comunicará nuevas precisiones a medida que surjan datos confirmados.

El mensaje de Ricardo Quintela por la tragedia

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también lamentó la muerte de los siete ocupantes y destacó que viajaban para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectaban a Chilecito.

“Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para brindarnos su ayuda y combatir los incendios en Chilecito”, expresó el mandatario.

Quintela transmitió sus condolencias a las familias de Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, además de acompañar a sus compañeros de trabajo y al pueblo sanjuanino.

El gobernador riojano recordó especialmente a Bosch, a quien había conocido durante su intervención en otras emergencias atravesadas por la provincia. “Compartiendo siempre el enorme compromiso del deber público”, señaló.

Por último, aseguró que el Gobierno de La Rioja quedó a disposición de las familias y de las autoridades de San Juan para brindar la asistencia que necesitaran.