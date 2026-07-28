El millonario plan de la FIFA para vender a inversionistas privados un 20% del negocio del Mundial

El organismo que preside Gianni Infantino planea crear una sociedad comercial para incorporar socios externos. El hermano del yerno de Donald Trump aparece vinculado a la iniciativa, que ya abrió un nuevo frente de conflicto con la UEFA. El negocio está valuado en u$s20.000 millones.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, planea vender la Copa del Mundo por participaciones a inversores privados y desata una nueva guerra con la UEFA.

La relación entre Gianni Infantino , presidente de la FIFA, y Aleksander C eferin , titular de la UEFA, siempre ha estado lejos de ser armónica y, durante el Mundial, se desataron focos de conflicto que podrían convertirse en una verdadera hoguera si la idea que ahora tiene en mente el dirigente italo-suizo logra llevarse a cabo.

Infantino estudia la creación de una nueva sociedad que aglutine todo el negocio comercial del Mundial de fútbol para dar entrada a socios externos. El objetivo es colocar hasta un 20% de esta nueva empresa entre inversores y darle una valoración de u$s20.000 millones .

La FIFA ya estaría trabajando junto a JP Morgan en esta operación, que buscaría maximizar los ingresos del torneo más relevante y lucrativo del fútbol. Además, Joshua Kushner , hermano del yerno de Donald Trump , Jared Kushner, estaría a la cabeza de la operación a través de su fondo Thrive Eternal .

Infantino justificaría este movimiento con un aumento de los aportes económicos que realiza anualmente la FIFA a sus 211 asociaciones miembro . Cabe recordar que, en su última proyección, el organismo preveía superar los u$s13.000 millones de facturación en el ciclo actual, que finalizará con el Mundial 2026.

Para el siguiente período cuatrienal, que concluirá con la final del Mundial 2030, la previsión es superar los u$s15.000 millones , un récord absoluto para una federación deportiva.

Infantino, además, lidera una apuesta por aumentar a 64 equipos el número de selecciones clasificadas para el próximo Mundial, después de que en esta última edición ya se incrementara la cifra a 48 combinados, 16 más que lo habitual en las últimas décadas. Incluso, también se analiza la posibilidad de que el torneo deje de disputarse cada cuatro años y pase a jugarse con una frecuencia mayor. Sin embargo, esta iniciativa también es rechazada por la UEFA.

La postura de la FIFA para ampliar la financiación

La FIFA comunicó que, a la espera de la aprobación por parte de las 211 asociaciones miembro y de acuerdo con su mandato, está explorando la posibilidad de integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de sus torneos (entre ellos, el Mundial) mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE).

"Se ha iniciado un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta que busca aprovechar al máximo el potencial de los derechos de transmisión y los patrocinios de la FIFA en todos sus torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil", señala el comunicado.

Como parte de la iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE), la FIFA establecería el Programa de Financiación Rápida de la FIFA (FFFP), un mecanismo opcional que permitiría a las federaciones miembro acceder a financiación adicional para el desarrollo. Esto abriría nuevas oportunidades para proyectos como estadios y centros nacionales de entrenamiento, así como otras infraestructuras de largo plazo que, de otro modo, quedarían fuera del alcance de un único ciclo de desarrollo.

La FIFA ofrecería a cada una de las 211 federaciones asociadas la posibilidad de participar en el FFFP para acceder a hasta u$s20 millones en financiación de capital por única vez. La participación sería totalmente voluntaria y ninguna federación asociada estaría obligada a adherirse al programa.

La sociedad entre Gianni Infantino y Donald Trump en el nuevo negocio de los Mundiales es muy mal vista por la UEFA, encabezada por el esloveno Alexander Ceferín. IA

La nota de la FIFA confirma que, "de forma similar a otros organismos rectores del deporte con filiales comerciales específicas, la FIFA invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias, sin control alguno, en la FFE".

Dichos inversores serían seleccionados según criterios estratégicos, de gobernanza y de largo plazo bien definidos. Representarían un grupo geográficamente diversificado, que reflejaría la naturaleza global del fútbol, actuando como socios minoritarios de largo plazo capaces de aportar capital y experiencia comercial para respaldar la misión de la FIFA de impulsar el fútbol mundial.

La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE mediante una representación mayoritaria en su junta directiva y conservaría la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario internacional de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas.

Si bien el máximo organismo del fútbol mundial suele crear filiales para proyectos específicos de manera unilateral, en esta ocasión está involucrando a las federaciones asociadas y al Consejo de la FIFA debido a la importancia estratégica de la iniciativa. En consonancia con los procesos democráticos de la FIFA, la administración solo pondrá en marcha la nueva estructura si la mayoría de las federaciones asociadas la respaldan y si el Consejo de la FIFA aprueba las modificaciones reglamentarias necesarias.

Sujeto a estos acuerdos finales y a las aprobaciones correspondientes, se espera que Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente, lidere el grupo de inversores propuesto para la FFE. Greg Maffei, director ejecutivo de BANN Ventures y anteriormente presidente y CEO de Liberty Media durante la adquisición y gestión comercial de la Fórmula 1, ha sido un asesor clave y seguirá participando en el desarrollo de la FFE durante esta nueva etapa.

Guerra abierta entre la FIFA y la UEFA

Esta nueva iniciativa de Infantino abre un nuevo capítulo en la guerra abierta entre la FIFA y la UEFA. El presidente del máximo organismo europeo, el esloveno Aleksander Ceferin, fue contundente al señalar que esa propuesta "traspasa una línea que los organismos rectores del fútbol nunca deberían cruzar".

La UEFA no se quedó de brazos cruzados y lanzó un duro mensaje a todos los estamentos del fútbol europeo. "La UEFA se toma este asunto muy en serio. También deberían hacerlo todas las federaciones nacionales de fútbol y todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y cualquier persona a la que le importe el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando existe una transparencia nula sobre quién obtiene beneficios económicos. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es propiedad de la FIFA para venderlo", señaló el organismo en un comunicado.