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El ente que rige el fútbol mundial aplicará nuevas directivas para los árbitros en la Copa del Mundo.

La FIFA aplicará estos cambios en el reglamento del fútbol para el Mundial 2026

La FIFA prepara nuevas modificaciones reglamentarias para el próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Las mismas, impulsadas junto a la IFAB, buscan reducir la pérdida de tiempo y mejorar la fluidez del juego.

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Estas apuntan a limitar prácticas habituales que afectan la continuidad del juego, como las sustituciones lentas, las protestas excesivas o las reanudaciones demoradas.

Según dio a conocer el periodista Gaston Edul, las normativas que apunta a mejorar la FIFA en la Copa del Mundo son cinco en total.

Las reglas que debutarán en el Mundial 2026: Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos. Gestión de tiempo en saques: Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.

Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión. Atención médica fuera del campo: Un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.

Un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta. Ampliación del VAR: El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.

El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos. Capitán y árbitros: Se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al silbante.