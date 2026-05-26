Marruecos, la sorpresa de Qatar 2022, presentó su lista para el Mundial 2026

Marruecos oficializó su lista de convocados para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con figuras como Achraf Hakimi, Yassine Bounou y Brahím Díaz, de quienes se esperaba su presencia de antemano. Pero también hubo sorpresas, como las altas de Ayyou Bouaddi y Chemsdine Talbi, y la baja de Youssef En-Nesyri, quinto máximo goleador marroquí en la historia, que dieron de qué hablar en el país africano.

La selección dirigida por el belga Mohamed Ouahbi buscará igualar o mejorar su resultado en el Mundial de Qatar 2022, en donde finalizaron en el cuarto puesto tras perder por 2 a 1 contra Croacia, siendo su mejor participación en la historia.

En el 11 inicial estarán figuras como Bounou, arquero del Al-Hilal; Hakimi, lateral del PSG; Brahim, mediocampista del Real Madrid; Abde Ezzalzouli, delantero del Betis; e Ismael Saibiri, delantero del PSV. Además, las sorpresas más destacadas son: Bouaddi, mediocampista de 18 años que milita en el Lille; Talbi, extremo de 21 años del Sunderland; Bilal El Khannouss, mediapunta de 22 años del Stuttgart; y Ayoub Amaimouni, extremo de 21 años del Frankfurt. Por otro lado, los jugadores que quedaron afuera son: Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad; Eliesse Ben Seghir, delantero del Bayer Leverkusen; y Sofiane Diop, defensor del Niza;

Asimismo, 17 de los 26 jugadores ya salieron campeones con Marruecos en la polémica final de la Copa África contra Senegal en 2025. En dicho partido, los jugadores senegaleses se retiraron del campo de juego tras las decisiones mal cobradas, según ellos, por el congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo, quién primero les anuló un gol y luego cobró un penal a favor de los marroquíes. Finalmente, los jugadores volvieron al campo, Brahím Díaz falló el penal y Senegal ganó por 1 a 0 en el tiempo extra. Pero dos meses más tarde, la CAS, Confederación Africana de Fútbol, dictaminó que lo que hicieron fue una infracción grave y le dieron el partido ganado a Marruecos por abandono.

Jugadores como Amaimouni, Brahim, Saibiri, Hakimi, Chadi Riad y Munir El Kajoui, podrían haber representado a la selección española por haber nacido en el país, pero, por los orígenes de sus familiares, decidieron utilizar la camiseta de Los Leones del Atlas.

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Los rivales de Marruecos en el Mundial 2026

Con las altas expectativas de la gente marroquí por el último antecedente mundialista y por la obtención de la Copa África de 2025, la selección estará el en Grupo C y lo compartirá con Brasil, Haití y Escocia.