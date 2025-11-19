La Justicia allanó las oficinas de un financista cercano al "Chiqui" Tapia

Se trata de la sede central de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, ubicada en Adrogué. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal.

A raíz de la investigación del caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , efectivos de la Policía Federal realizaron un allanamiento en la sede de Sur Finanzas, empresa conducida por Ariel Vallejo, un financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Cabe destacar que la compañía no es investigada por el caso de la agencia, sino que se busca clarificar lo sucedido con una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete .

En detalle, el dictamen que emitió fiscal Franco Picardi fue acompañado por un comprobante de una transferencia de " Neblockchain ", la empresa que fue renombrada como Sur Finanzas PSP . En este escenario, el operativo tuvo por objetivo secuestrar información sobre el dinero que administraban algunos de los imputados en la causa que golpeó al Gobierno.

Los efectivos se apersonaron en la sede de Adrogué de de Sur Finanzas - en Seguí al 700 - luego de que fuera emitida una orden judicial del juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello .

Vallejo no está mencionado en el expediente ANDIS . En este sentido, Sur Finanzas PSP, pudo haber sido utilizada por Calvete y Pocoví para movilizar fondos y descubrir el origen de los mismos fue el objetivo principal del allanamiento. El operativo finalizó alrededor de las 21.

A pesar de no estar ligado al caso ANDIS, Vallejo es investigado en otro expediente por presunto lavado de dinero, luego de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A raíz de esto, la Justicia investiga transferencias realizadas desde una empresa denominada Construcciones TAR, firma recibió giros por más de $6000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, números que no guardan correlación con su nivel de actividad.

La empresa Sur Finanzas está vinculada a diferentes equipos del fútbol argentino, entre los que se encuentran: Racing, Banfield, Barracas (el club de Tapia), Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley, entre otros.

ANDIS: Diego Spagnuolo declara en la causa por el supuesto pedidos de coimas

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, tiene una cita clave este miércoles a las 13 en los tribunales de Comodoro Py: deberá presentarse a declarar como imputado en la causa que investiga un presunto esquema de cobro de coimas dentro del organismo.

La convocatoria fue dispuesta por el fiscal federal Franco Picardi, que la semana pasada avanzó con una ronda de citaciones dirigida a quienes aparecen involucrados en el expediente. Entre ellos, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros nombres que completan la trama.

La expectativa sobre la indagatoria de Spagnuolo creció después de que este martes Miguel Ángel Calvete —considerado uno de los engranajes centrales del caso y vinculado políticamente al exfuncionario— optara por no declarar. Con ese antecedente fresco, el foco judicial y político vuelve ahora sobre quien estuvo al frente de ANDIS en los meses donde, según la investigación, se habrían articulado maniobras irregulares en la aprobación de pagos y contrataciones.